【行李員再罷工】全澳多個機場國際航班受影響 料波及國內機

承包澳洲航空Qantas、阿聯酋航空Emirates等多間航空公司地勤工作，大約350名行李工人，將在一星期後，9月12日星期一，罷工24小時。





該批地勤人員，隸屬總部設於迪拜的機場貨運及服務公司Dnata。





運輸工人工會（Transport Workers Union）呼籲Dnata提高薪金及改善工作條件，包括設立最低工作小時。





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澳航Qantas在疫情高峰期，解僱自己的地勤員工，將工作外判予Dnata等公司。





運輸工人工會全國秘書長凱恩 （Michael Kaine）表示，涉及的地勤員工，很多對薪酬下降感到困擾，但目前航空業正面對人手嚴重短缺問題。





凱恩表示，Dnata在雪梨、布里斯本及阿德雷德機場的350名地勤人員，前日星期五投票通過罷工行動。





凱恩在發布的聲明表示，地勤工作是高技術工作，但由於澳航的非法外判，以及莫理遜（Scott Morrison）政府拒絕 Dnata 員工領取保職位 JobKeeper津貼，數千名經驗豐富的工人被迫退出該行業。





工會呼籲現任艾巴尼斯（Anthony Albanese）政府建立監管機構，為機場地勤行業制定最低標準。





就一星期後地勤人員的罷工，澳航發言人表示，該航空公司已採取措施，應對 9 月 12 日預計的工人短缺問題，整個旅遊行業都將受罷工影響。





上個月，澳航要求高層行政人員，離開舒適的辦公室工作，全職做機場行李員長達3個月。





最近聯邦法院裁定澳航將2,000名地勤人員外判，屬於違法，澳航目前正在最高法院上訴。





如果上訴遭駁回，澳航可能要對在疫情期間，解僱近1,700名人員作出賠償。

