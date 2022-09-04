【人口新數據】全澳年齡中位數38歲 坎京最為女多男少

數據顯示，新州中北岸Tea Gardens - Hawks Nest 的人口年齡中位數為 65.5 歲，是全國最高的，其次是 Tuncurry，為 62.3 歲。





相比之下，坎培拉內西區 Acton 和 東南區Duntroon 的中位年齡最小，分別為 19.9 歲和 21.1 歲。





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這兩個地區都有大量的學生和軍事人員居住。





首府城市方面，人口最年輕的是達爾文，年齡中位數為 34.5 歲，阿德雷德居民年齡中位數最大，為 39.3 歲。



鄉鎮區與首府城市比較

統計局新數據顯示，澳洲首府城市的人口比其他地區更年輕，首府城市的年齡中位剛剛超過 37 歲，而其他地區則接近 42 歲。





儘管確切的人口統計數據各不相同，但除北領地外，每個州的首府城市，年齡中位數都比全州其他地區年輕，反映年輕人為教育及就業機會，搬到首府城市的模式。



全澳按地區劃分人口年齡中位數

昆州 ：首府布里斯本的年齡中位數為36.5 歲，而昆州其他地區為40.5 歲。



新州 ：首府雪梨年齡中位數為 37.1 歲，低於新州其他地區的 42.5 歲。



首都領地 ：首都領地年齡中位數為 35.4 歲，而整個澳洲為 38.4 歲。



維州 ：在墨爾本，中位年齡為 36.8 歲，維州其他地區為 43 歲。



塔州 ：在大荷伯特區，年齡中位數為 38.6 歲，而塔州其他地區則上升到 44.4 歲。



南澳 ：根據數據，阿德雷德人口年齡中位數39.3 歲，比該州其他地區的46.4 歲，小7 歲。



西澳 ：柏斯人口的年齡中位數為 37.6 歲，而西澳其他地區為 40.0 歲。



北領地 ：達爾文居民的年齡中位數為 34.5 歲；比北領地其他地區高近3歲，即 31.7。

人口男女比例

統計局也公布全國各地的性別比例數據，發現達爾文是唯一一個男性多於女性的首都。





數據顯示，男女比例方面，首都領地（包括澳洲國立大學ANU），Acton區男居民比例最低，每100名女性中有81.7名男性。





維州的莫寧頓-西區（Mornington – West）排名第二，為 82.8，其次是新州雪梨東區 Woollahra，每 100 名女性中有 83.0 名男性。





布里斯本西南的 Wacol 和柏斯東北的 Chidlow 最高，分別為每 100 名女性中有 283.8 和 253.3 名男性。統計局指出，Wacol 和 Chidlow 都設有男性懲教設施。





西澳的East Pilbara地區，是採礦活動較多地區，其男性比例也較高，每 100 名女性就有 261.2 名男性。

