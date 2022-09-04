【人口新數據】全澳年齡中位數38歲 坎京最為女多男少

，分析全澳首府城市和鄉鎮地區，人口年齡及性別。
數據顯示，新州中北岸Tea Gardens - Hawks Nest 的人口年齡中位數為 65.5 歲，是全國最高的，其次是 Tuncurry，為 62.3 歲。
相比之下，坎培拉內西區 Acton 和 東南區Duntroon 的中位年齡最小，分別為 19.9 歲和 21.1 歲。
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這兩個地區都有大量的學生和軍事人員居住。
首府城市方面，人口最年輕的是達爾文，年齡中位數為 34.5 歲，阿德雷德居民年齡中位數最大，為 39.3 歲。
鄉鎮區與首府城市比較
統計局新數據顯示，澳洲首府城市的人口比其他地區更年輕，首府城市的年齡中位剛剛超過 37 歲，而其他地區則接近 42 歲。
儘管確切的人口統計數據各不相同，但除北領地外，每個州的首府城市，年齡中位數都比全州其他地區年輕，反映年輕人為教育及就業機會，搬到首府城市的模式。
全澳按地區劃分人口年齡中位數
- 昆州：首府布里斯本的年齡中位數為36.5 歲，而昆州其他地區為40.5 歲。
- 新州：首府雪梨年齡中位數為 37.1 歲，低於新州其他地區的 42.5 歲。
- 首都領地：首都領地年齡中位數為 35.4 歲，而整個澳洲為 38.4 歲。
- 維州：在墨爾本，中位年齡為 36.8 歲，維州其他地區為 43 歲。
- 塔州：在大荷伯特區，年齡中位數為 38.6 歲，而塔州其他地區則上升到 44.4 歲。
- 南澳：根據數據，阿德雷德人口年齡中位數39.3 歲，比該州其他地區的46.4 歲，小7 歲。
- 西澳：柏斯人口的年齡中位數為 37.6 歲，而西澳其他地區為 40.0 歲。
- 北領地：達爾文居民的年齡中位數為 34.5 歲；比北領地其他地區高近3歲，即 31.7。
人口男女比例
統計局也公布全國各地的性別比例數據，發現達爾文是唯一一個男性多於女性的首都。
數據顯示，男女比例方面，首都領地（包括澳洲國立大學ANU），Acton區男居民比例最低，每100名女性中有81.7名男性。
維州的莫寧頓-西區（Mornington – West）排名第二，為 82.8，其次是新州雪梨東區 Woollahra，每 100 名女性中有 83.0 名男性。
布里斯本西南的 Wacol 和柏斯東北的 Chidlow 最高，分別為每 100 名女性中有 283.8 和 253.3 名男性。統計局指出，Wacol 和 Chidlow 都設有男性懲教設施。
西澳的East Pilbara地區，是採礦活動較多地區，其男性比例也較高，每 100 名女性就有 261.2 名男性。
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