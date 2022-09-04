俄國無限期關閉北溪一號管道 歐洲面臨石油荒局面

上周五，俄羅斯天然氣工業股份公司宣布，由於管道出現故障，暫停對德國的天然氣供應。 之後克里姆林宮宣佈無限期關閉天然氣管，德國將會面臨天然氣嚴重短缺的現象。





隨著歐洲大陸進入寒冷的月份，俄國這一決定為歐洲本來已經緊張的能源供應，倍添困難。





來自 Investec 的石油分析師內森·派珀（Nathan Piper）對於俄羅斯天然氣工業股份公司提出的表面理由表示懷疑。





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內森·派珀表示：「即使在冷戰期間，他們也向德國供應天然氣。但作為入侵烏克蘭計劃的一部份，他們向歐洲限量供應天然氣。這次他們進入冬季時關閉北溪一號油管，進一步限制向歐洲的天然氣供應量。」





另一方面，烏克蘭總統澤連斯基就向西方發出警告，表示俄羅斯正準備在今年冬天對歐洲進行「決定性的能源打擊」。





俄羅斯上周三關閉了通往德國的北溪一號天然氣管道，進行為期三天的維修，之後再表示，由於主燃氣輪機漏油，該管道將無限期關閉。





各國領袖及能能源專家對這一說法表示懷疑，暗示莫斯科正試圖給歐洲帶來更多痛苦，以報復歐洲對烏克蘭戰爭的制裁，包括最近決定進一步限制支付俄羅斯的石油價格。





烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯正在利用能源來削弱和恐嚇歐洲國家，他預計這種情況在未來幾個月內會升級。





澤連斯基指出：「今年冬天，俄羅斯正準備對所有歐洲人進行決定性的能源打擊。對此，關鍵的反應應該有兩面；第一，我們要團結起來抵禦恐怖主義國家；第二，增加我們向俄羅斯施加的壓力，其中包括加強各級制裁及限制俄羅斯的石油和天然氣收入。我們共同應對的打擊越多，這些恐怖份子能夠反擊的能力就會越少。」





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