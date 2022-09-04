整容手術界良莠不齊 衛生部長廳長承諾改革

由於媒體對一些不道德的整容手術加以報導，包括有數以千計顧客在接受完手術後發覺貨不對板及留有傷疤，因此，澳洲聯邦衛生部長及各州的衛生廳長均表示，會聯手打擊這種行為。
聯邦衛生部長畢勒將率領這個全國行動，他向 10 號台表示，有關的行動，一早便應該進行。
他指出，這個問題拖拉經年，始終沒有得到解決。他說，整容這個行業，基本上沒有監管，而各州的衛生廳長都從報導中得悉這個問題的嚴重性，並且一致同意要在整容手術行業加強監管。
聯邦衛生部長畢勒指整容外科行業良莠不齊，政府決心改變這個現象。 Source: AAP / AAP/MICK TSIKAS/AAPIMAGE
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澳洲醫學協會副主席 Dr Danielle McMullen 對政府需要媒體不斷的關注才說採取行動感到沮喪，但她希望政府能夠儘快採取行動去保護澳洲人。
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