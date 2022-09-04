整容手術界良莠不齊 衛生部長廳長承諾改革

澳洲的整容 (又稱整形) 手術行業近日成為了新聞焦點。

Health ministers across Australia met on Friday, with federal minister Mark Butler announcing options for reform to ensure Australians "have confidence in the safety and quality of the cosmetic surgery industry

整容手術業界良莠不齊由來已久，澳洲聯邦政府及州政府有意進行改革，加強監管。 Credit: Pexels / Photo by cottonbro

由於媒體對一些不道德的整容手術加以報導，包括有數以千計顧客在接受完手術後發覺貨不對板及留有傷疤，因此，澳洲聯邦衛生部長及各州的衛生廳長均表示，會聯手打擊這種行為。

聯邦衛生部長畢勒將率領這個全國行動，他向 10 號台表示，有關的行動，一早便應該進行。
Mark Butler said, "These cosmetic cowboys have been riding unchecked for years."
聯邦衛生部長畢勒指整容外科行業良莠不齊，政府決心改變這個現象。 Source: AAP / AAP/MICK TSIKAS/AAPIMAGE
他指出，這個問題拖拉經年，始終沒有得到解決。他說，整容這個行業，基本上沒有監管，而各州的衛生廳長都從報導中得悉這個問題的嚴重性，並且一致同意要在整容手術行業加強監管。

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澳洲醫學協會副主席 Dr Danielle McMullen 對政府需要媒體不斷的關注才說採取行動感到沮喪，但她希望政府能夠儘快採取行動去保護澳洲人。

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Published 4 September 2022 at 12:05pm, updated 22 minutes ago at 12:09pm
By Aaron Wan
Source: SBS