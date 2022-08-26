澳航虧損驚人宣布加價 加幅高達2成

澳航國內航班價格將加價 10%，國際航班價格將加價 20% ，令部分航班需額外支付 300 元。





從墨爾本飛往雪梨的航班機票將由230元增至 250 元，布里斯本至雪梨的票價將從269元升至295元。





澳航將價格上漲歸咎於燃料價格上漲，澳洲航空公司(Qantas)行政總裁喬伊斯(Alan Joyce)表示「公平地說，我們看到燃料價格大幅上漲。」





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「今年，我們預測我們的燃料成本將比新冠疫情之前的2019年高出 60%」，「這意味著與 19 年相比，我們將多出 10 億元的燃料費用，而且我們的國際航班只有 75%，國內航班不到 100%，所以這是一個巨大的成本增加。」





「我們仍將繼續為人們提供優惠票價。但這是我們必須轉嫁的成本，考慮到我們所經歷的一切，這是我們無法消化的代價。 」





自去年11月澳洲國際邊境重新開放以來，澳航一直受到延誤、取消、登機時間長和行李處理等問題困擾。





喬伊斯表示，平均每天至少有320名機師請病假，還包括一些空中服務員、行李搬運工和地勤人員。





他在新聞發布會上承認澳航需要做得更好，並表示員工短缺是由於 7 天的新冠隔離期。





「這些都導致了大家都知道的問題，包括排長隊、航班延誤和行李放錯地方。」





「這對我們的員工來說非常艱難，讓我們的乘客深感沮喪。」，「這根本不夠好，為此我們已經道歉。」





他說，過去三年澳航總收入虧損了250億元。





他說，在過去三年中，澳航因新冠疫情造成的損失，比過去五年更多。他直言，數字「令人震驚」，並承認這是艱難的一年。





「過去的一年對每個人來說都是充滿挑戰的。我們能夠度過難關的事實是了不起的。」





喬伊斯說，澳航計劃在年底前進一步減少10%左右的航班，以應對更高的燃料成本和運營挑戰。到12月，澳航和捷星的運力將分別達到2019年水平的93%和100%，低於4月的120%。



澳航在一份聲明中表示，預計對客戶的影響將「微乎其微」，因為航班將「主要從繁忙航線上減少」。





聲明中寫道：「受影響的航班將盡可能在接近原訂時間，乘客受的影響通常在一到兩個小時內。」





而國際航班沒有變化。





喬伊斯在 6 月曾表示，該航空公司已經通過提高票價來收回國際市場高油價的成本，但在國內市場卻無法做到這一點。





澳航早前向所有飛行常客提供50元優惠，作為幾個月來在全國各地的機場出現混亂的補償，但有關做法受到運輸工會批評，並要求喬伊斯辭職。





但喬伊斯反駁，指澳航已經為自己的錯誤道歉，並承認澳航沒有達到客戶的預期。





喬伊斯表示，他相信該航空公司將在今年年底前從「驚人的」損失中恢復，並恢復到新冠疫情之前的盈利水平。





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