【富者越富】減薪超過七成 澳航行政總裁喬伊斯年薪仍過 200 萬！

澳航於昨天（9／9）公布了超過 150 頁的年度報告，其中包括公司高層職員的薪酬。





由於疫情影響了全球的旅遊業，澳航亦面對經濟緊縮的情況，其淨債務激增至近 40 億元。





由於經濟放緩導致其高層管理人員的巨額獎金亦遭受凍結，令他們的薪酬下降達百分之 65。





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喬伊斯的工資相比起疫情前的水平下降達百分之 77。自 2008 年一直是澳航的掌舵人，喬伊斯在 2018 年的年薪高達 1086 萬元。





澳航董事長戈伊德（Richard Goyder）表示，今年疫情減退，令該航空公司恢復了正常的業務情況，但澳航卻因為航班屢屢延誤和丟失乘客的行李而受到嚴厲批評。





他說：『希望這份年報代表疫情危機對澳航所造成的可怕影響會是來到最後一章。』





他又表示：『重啟業務的過程很困難，這亦反映了在應對社區中創紀錄的新冠病毒感染率的同時，讓一間航空公司擺脫休眠狀態是多麼的困難。』





他亦藉此機會為多次停航向顧客道歉。





澳航董事長戈伊德（Richard Goyder）表示，今年疫情減退，令該航空公司恢復了正常的業務情況 另一方面，澳洲最富有的人士現時變得更加富有， 但他們卻沒有因此而變得更加慷慨捐輸。







根據社會影響中心（Centre of Social Impact）的數據顯示，澳洲頭 200 名最富有人士的財富在過去一年增長了百分之 15.7，達 5550 億元。









但他們對慈善方面的捐款卻比去年同期下降了百分之 2.3。









如果這些富有的澳洲人只將他們財富的百分之 1 捐贈給慈善機構，這些機構的收益則將會額外增加 55億5千萬元。









澳洲慈善事業（Philanthropy Australia）的行政總裁希思（Jack Heath ）表示，他希望最富有的澳洲人考慮他們可以做些什麼來對世界產生重大影響。





在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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