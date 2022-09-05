【航班再延誤！】地勤罷工控訴成棄卒「被外判」工時薪酬零保障

下周有三個主要機場將出現大規模延誤，包括布里斯本、雪梨和阿德雷德機場，預計將有數百名航空業工人罷工，旅客被警告要做好準備。





兩間公司（Dnata 和 Menzies）的員工都在爭取為員工提供更多有保障的工作時間，並在他們的雇傭協議中爭取公平加薪。





迪拜國家航空旅行社 (Dnata) 的 350 多名地勤行李工人將於 9 月 12 日 罷工24 小時。





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罷工將主要影響國際航班，但預計連鎖效應亦將影響國內航班。





塔州參議員蘭比（Jackie Lambie） 表示，澳洲今年內再經不起罷工。





如果你想從新冠疫情中順利過渡，那就給他們應得的工資，然後讓他們繼續工作。 塔州參議員蘭比（Jackie Lambie）





蘭比敦促旅客不要將他們的不滿發洩在地勤人員身上，並暗示問題的根本原因是外判工作。





她說：「 我們需要從回軌道，所以我們需要重返談判室。」





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成澳航棄卒 薪酬待遇差壓力大

澳航Qantas在疫情高峰期，解僱自己的地勤員工，並將工作外判予Dnata等公司。





被外判的員工很多都對薪酬下降感到困擾， 卻要應付日益增加的人手短缺壓力。





兩間公司（Dnata 和 Menzies）的員工都在爭取為兼職員工提供更多有保障的工作時間，並在他們的雇傭協議中爭取公平加薪。





運輸工人工會（TWU）全國秘書長凱恩（Michael Caine）表示， 大量員工對薪金待遇不滿，亦要同時面對因大規模員工短缺令工作壓力大增的情況。





他說：「Dnata 和 Menzies 的地勤工人第一次被迫採取罷工行動，因為如果工資和待遇持續急劇下降，他們將無法繼續留在這個行業。」





即使人手嚴重不足，工人面臨著讓航班起飛的壓力，許多 Dnata 員工目前每周仍只能被保證有 20 小時的工作。





凱恩強調，在航空業陷入困境之際，同時需要面對失去更多航空公司員工的風險。





凱恩說：「地勤服務是一項高技術的工作，但由於澳航的非法外包和莫理遜政府拒絕 Dnata 員工的保職位津貼（ JobKeeper），數千名經驗豐富的工人被迫離開該行業。」





澳航發言人向九號新聞表示，他們已採取措施應對 9 月 12 日的工人短缺問題，並指整個旅遊業都會感受到罷工帶來的影響。







