【再度推遲】澳航推遲恢復香港航班至明年1月

澳航自2020年新冠疫情爆發後，暫停來往澳洲與香港之航班。





今年2月，澳航發言人回覆 SBS 中文查詢時表示，「暫定於本年 7 月 18 日重啟澳洲城市來往香港的航班服務」。





不過，時至今天，澳航仍未恢復來往澳洲與香港的航班。



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根據旅遊雜誌《Executive Traveller》報道，澳航再度推遲恢復來往香港的航班。





報道指，原本在澳航網站上可以找到11月7日來往雪梨至香港的QF127及QF128航班，但目前已經找不到，現在最早都要等到明年1月30日，才找到有澳航的航班直飛香港，單程票價約1,000元。



澳航網站顯示，目前提供最早飛往香港的航班是2023年1月30日。 至於澳航來往墨爾本至香港的航班，澳航網站顯示，最早要等到明年3月26日才有機票發售，單程票價同樣約為1,000元。





SBS中文向澳航查詢再度推遲恢復香港航班之原因，直至截稿前仍未回覆。



澳航網站顯示，目前最早提供墨爾本至香港的航班為明年3月26日。 自香港政府宣佈，從今年4月1號開始，解除針對澳洲、英國、美國、法國、加拿大等9個國家禁止航班降落的措施後，目前只有國泰航空，提供來往澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本及珀斯的直航航班，但航班數量比以往大幅減少。





而在今個月，國泰提供的航班，雪梨往香港，每星期有四班；墨爾本往香港，每星期有三班；布里斯本往香港，每星期只有一班；珀斯今個月就只有2班。



對於有消息指，港府打算在11月放寬隔離檢疫政策，取消酒店檢疫，惟當局至今仍然未有最終定案。





SBS中文正就有關問題向香港特區政府作進一步查詢，正等待回覆。

