【直飛香港？】 大家或多個選擇

自新冠大流行爆發以來，航空及旅遊業重新洗牌，不少航空公司為了維持經營，大幅削減不必要開支或停辦一些受影響的航線。在澳洲要直航飛往香港、日韓、台灣等地亦不如過往方便。





目前，除了國泰航空外，基本上並無其他直航香港的航班，澳航在10月30日起，才有復飛澳洲、香港航班的服務，而本來提供香港飛澳洲服務的維珍航班亦早在四月份不會復飛香港航班。





由於直航價格昂貴、轉機需時，甚或有港人因不諳英語，擔心轉機過程繁複，因而卻步。





Advertisement

然而，空運牌照局在上月26日公布，香港著名廉價航空香港快運（HK Express）申請經營231條來往香港的航線，覆蓋澳洲、柬埔寨、中國內地、印度、日本、菲律賓、俄羅斯、韓國、台灣及泰國等多個城市。而服務目的為客運、貨運或郵件，航機班次則不受限制。





詳細地點覆蓋澳洲主要大城市，如:阿德雷德、布里斯本、凱恩斯、達爾文、黃金海岸、墨爾本、珀斯及雪梨。





申請中的航機班次不受限制，而臨時時間表則有待決定。至於飛機類型方面，則涵蓋空中巴士A320-232 、A320-271N、A321-232 及香港快運的航空營運人許可證所載任何類型飛機或任何經民航處批准租賃的香港註冊飛機。





但具體時間表卻未正式公布。





另外，泰國亞航X首次公布將提供由從曼谷（BKK）直飛墨爾本和雪梨的航班計劃，分別於 2022 年 12 月 1 日和 2 日生效。



亞航新航線 Source: AAP / JAMES MORGAN/PR IMAGE 該航空公司將在每周一、周二、周五和周六運營四班飛往雪梨 (SYD) 的航班。





每周三班飛往墨爾本 (MEL) 的航班將在周三、周四和周日起飛。





泰國亞航 X 代理總裁 Tassapon Bijleveld 表示：「70 多年來，泰國和澳洲一直保持著牢固的關係，澳洲是泰國學生的三大最喜歡前往留學的目的地之一，也是泰國遊客的主要旅遊目的地。





總部位於馬來西亞的亞航 X 是泰國亞航 X 的附屬長途姊妹航空公司，將於 9 月 9 日開通吉隆坡至雪梨的航線，並於 11 月開通珀斯、墨爾本和奧克蘭（途經雪梨）的航線。





預計 12 月每周往返墨爾本和亞洲城市的航班將近420 次。

