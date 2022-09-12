香港機組人員隔離要求「0+3 」澳港航班增加現曙光？

美國駐港澳總領事館日前發公告稱，留意到抵港旅客如體溫檢測過高、其後檢測陽性，會被送往隔離設施，促請美國公民考慮被拒登機及接受隔離風險，重新考慮是否經香港轉機。





港府上周五（9月9日）晚公布，隨着海外地區逐漸撤銷防控要求，今起經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外或台灣的旅客毋須接受體溫篩查，惟入境旅客、出境往內地或澳門的乘客仍需體溫篩查。





同時，政府亦公布放寬海外或台灣客機駐港機組人員的隔離安排至「0+3」，相關人員抵港後要在機場「檢測待行」，核酸檢測陰性即可進入社區，不用檢疫，但要定期檢測。此外，抵港後首3日要繼續接受醫學監察，包括避免於公共場所除口罩、避免前往人多地方和大型聚會，並要記錄個人行蹤。





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雖然香港防疫政策有所放寬，但仍未能回應業界要求。有旅遊界人士引述航空業者稱，香港已失去航空樞紐地位，預計本港航班恢復進度仍較緩慢。





國際航空運輸協會(IATA)上周三(9月7日)表示，由於香港「外防輸入」的防疫措施仍存在不確定性，影響多個航空公司的航班運作，對港府在疫情橫行下持續限制飛往香港的航班感到失望，該協會又引述分析指，全球至少有45間外國航空公司不再飛香港，包括英航、法航及阿提哈德航空。





協會副主席于楊表示，即使即時放寬所有限制，航空公司一般需時6至9個月才能調整航綫規劃，而未來一至兩個月正夕全球航空業界規劃2023年夏季（3至10月）航班的關鍵時間，港府若沒有提供清晰路綫圖，香港或再錯過明年夏季旺季。





國泰航空回應有關安排，指此調整將令公司可恢復更多往來不同目的地的航班。旅遊界立法會議員姚柏良認為新安排增加誘因，形容航空和旅遊業「見到曙光」，但長遠要取消酒店檢疫才能完全恢復本港吸引力。有旅遊界人士引述航空業者稱，香港已失去航空樞紐地位，預計本港航班恢復進度仍較緩慢。





國泰航空表示，調整相關人員檢疫要求將令其可恢復更多往來不同目的地的航班，將在可行情况下盡快增加航班，惟安排機組人員培訓、調配飛機需時，預計要數月才能逐步增加航班。





澳航向SBS中文表示，目前仍未有重啟香港航班的時間表。

