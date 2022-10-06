當局公佈年度技能優先名單 醫療護理科技行業最缺人

當局公佈最新的技能短缺名單，列出人手需求最大的職業。

Australia's top-10 highest earning jobs.

Source: AAP, Getty / AAP/ Getty Images

國家技能委員會（National Skills Commission）今日（10月6日）發佈年度
技能優先名單
（Skills Priority List）顯示，目前有286個職業存在全國性短缺。

該數字比2021年的153個幾乎翻倍。這意味著全澳有近三份之一的行業正面臨著嚴重的人手短缺問題。

名單顯示，註冊護士、助產士、軟件工程師、長者與殘疾人護理人員的需求量最大，建築經理、托兒服務人員和汽車維修員也位居前列。而名單中新增的職業包括牙醫、兒科醫生、外科醫生、專業護士、深切治療病房和急救醫學的專家。

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中小學及特殊教育的教師，地理技術、礦業、石油業的工程師等也在名單之中。

委員會同時發表的
報告
指，在聘請人手前20多的行業中，超過一半都面臨嚴重的勞動力不足。在截至今年8月的過去一年，職位空缺總共增長了超過四成，達到30.9萬個崗位。

人手短缺已成為聯邦政府將於10月25日發表的財政預算中的一個重要內容。技能與培訓部長奧康納（Brendan O'Connor）表示，勞動力缺口擴大增加了應對該問題的必要性。他將於本周五在墨爾本會見各州地政府的同事，討論一項5年撥款37億元的協議。

聯邦政府早前表示，澳洲的技能短缺問題在經合組織（OECD）國家中排名第二。
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Published 6 October 2022 at 1:46pm
By Helen Chen
Source: SBS