近半澳人不滿聯邦財案 憂來年生活水平每況愈下

一項調查顯示，近半澳洲選民認為他們未來 12 個月的生活將變得更差，而認為上周公布的聯邦財政預算案將對經濟有利的選民人數亦創下歷來新低。

Australian Treasurer Jim Chalmers speaks to the media during a press conference inside the Budget lockup at Parliament House in Canberra, Tuesday, October 25, 2022.

Australian Treasurer Jim Chalmers speaks to the media during a press conference inside the Budget lockup at Parliament House in Canberra, Tuesday, October 25, 2022. Source: AAP / Lukas Coch

聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）上星期二（10 月 25 日）公布新工黨政府自上任以來的首份聯邦財政預算案。《澳大利亞人報》委託進行的一項獨家 Newspoll 民意調查結果顯示，新一份財案是自 2014 年以來，被評為為改善家庭預算方面的最差一份財案。

調查結果顯示，有 55% 受訪者認為財案中為改善生活開支壓力方面「做得不足」。有 25% 受訪者認為，財案過於著重修補政府收支，但協助紓緩生活開支壓力的程度則「太少」。

同時，亦有 31% 受訪者認為，財案在修補越趨嚴重的結構性財政赤字及紓緩生活開支壓力上均「有所不足」。

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相反，只有 6% 受訪選民認為財案太傾向紓緩生活開支壓力；同時，有 23% 認為政府在兩者中取得適當的平衡。
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政府公布財案時已強調這是一份「艱難時期」的財案。

但在這情況下，仍然只有 29% 受訪選民認為財案會對本地經濟有利，比率是自 Newspoll 開始就財案進行調查以來的最低水平。

相反，亦有 29% 受訪選民認為財案整體對經濟有害，比率是自 2016 年以來最高。

此外，當被問及財案會對受訪者自身的財政狀況是否有改善，有接近半數受訪者（47%）認為自己未來一年的財政狀況將變得更差，相反只有 12% 認為財案將能改善自己的財政狀況。

該項調查在上周四（27 日）至周六（29 日）進行，訪問了全國 1,500 名合資格選民。

Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭先生在財案公布後
接受 SBS 廣東話節目訪問
時表示，今次財案中對紓緩年輕家庭生活開支壓力確實有幫助，但卻忽略了整體澳洲經濟的結構性問題。

他認為：「我能預視到的問題是，在未來的日子反而需要加稅。不但沒有減稅，更要加稅。」他說，在這前提下，財案的「輸家」，「肯定是我們的下一代」。
此前，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）及財長查默斯均表示，今次的財案限制開支，試圖開啟新冠疫情後的「修復預算」之路，同時亦斥資接近 80 億元，提出紓緩民眾生活開支壓力的措施，包括擴大托兒津貼、有薪育兒假期及更便宜的處方藥物。

不過，政府亦在財案中預示出較為暗淡的經濟、通脹及能源危機前景。政府預測，本地電力價格將
在未來兩年內上漲 56%


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違背今年五月聯邦大選時所作出的承諾
，包括工資增長及減低電費 $275 等。
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Published 31 October 2022 at 1:53pm
By Winmas Yu
Source: SBS