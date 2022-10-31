近半澳人不滿聯邦財案 憂來年生活水平每況愈下

聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）上星期二（10 月 25 日）公布新工黨政府自上任以來的首份聯邦財政預算案。《澳大利亞人報》委託進行的一項獨家 Newspoll 民意調查結果顯示，新一份財案是自 2014 年以來，被評為為改善家庭預算方面的最差一份財案。





調查結果顯示，有 55% 受訪者認為財案中為改善生活開支壓力方面「做得不足」。有 25% 受訪者認為，財案過於著重修補政府收支，但協助紓緩生活開支壓力的程度則「太少」。





同時，亦有 31% 受訪者認為，財案在修補越趨嚴重的結構性財政赤字及紓緩生活開支壓力上均「有所不足」。





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相反，只有 6% 受訪選民認為財案太傾向紓緩生活開支壓力；同時，有 23% 認為政府在兩者中取得適當的平衡。



政府公布財案時已強調這是一份「艱難時期」的財案。





但在這情況下，仍然只有 29% 受訪選民認為財案會對本地經濟有利，比率是自 Newspoll 開始就財案進行調查以來的最低水平。





相反，亦有 29% 受訪選民認為財案整體對經濟有害，比率是自 2016 年以來最高。





此外，當被問及財案會對受訪者自身的財政狀況是否有改善，有接近半數受訪者（47%）認為自己未來一年的財政狀況將變得更差，相反只有 12% 認為財案將能改善自己的財政狀況。





該項調查在上周四（27 日）至周六（29 日）進行，訪問了全國 1,500 名合資格選民。





Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭先生在財案公布後 接受 SBS 廣東話節目訪問 時表示，今次財案中對紓緩年輕家庭生活開支壓力確實有幫助，但卻忽略了整體澳洲經濟的結構性問題。





他認為：「我能預視到的問題是，在未來的日子反而需要加稅。不但沒有減稅，更要加稅。」他說，在這前提下，財案的「輸家」，「肯定是我們的下一代」。



此前，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）及財長查默斯均表示，今次的財案限制開支，試圖開啟新冠疫情後的「修復預算」之路，同時亦斥資接近 80 億元，提出紓緩民眾生活開支壓力的措施，包括擴大托兒津貼、有薪育兒假期及更便宜的處方藥物。





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