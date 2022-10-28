【財案隱藏細節】中低收入者將加稅1500元

中低收入稅收抵免 (LMITO) 已於 2022 年 6 月 30 日結束，工黨預計不會恢復有關政策。





H&R Block稅務通訊主管查普曼（Mark Chapman） 表示， 最後一年實施稅收抵免是在2022年， 已經結束的政策曾為中低收入者提供高達1,500元退稅。





他表示， 當你為2023年報稅時，沒有退稅表示你將支付更多稅款。





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工黨政府亦堅持實施前莫理遜政府所推行的第三階段減稅計劃。





第三階段減稅將把年收入在 45,000 至 200,000 元之間的人的稅率降低到 30%。





這代表收入在這些金額之間的所有人都將按相同的稅率徵稅，而收入在 120,000 元至 180,000 元之間的人的現有稅級將被取消。





被徵最高稅收的收入點也將提高到 200,000 元以上。





有關減稅措施定於 2024 年 7 月開始實施。





預計 2024 年第三階段減稅計劃將在 10 年內花費1840 億元。





據有關計劃，澳洲年收入超過50 萬的高收入人士，將獲得每年約9,075 元的稅收減免。





除了年收入約 60 萬高的收入者將從減稅中受益，也有許多中等收入者也會受益。





獨立經濟學家理查森（Chris Richardson）表示，第三階段減稅對公平的影響被誇大了。





理查森說，稅收變化對高收入者繳納的稅款比例幾乎沒有影響。





理查森在推特上寫道：「儘管第三階段確實使前 10% 的人受益，但它實際上也為前 78% 的納稅人提供了減稅措施。」







