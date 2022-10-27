【錯失機會？】反對黨指政府財案違反大選承諾

同時，達頓亦指責政府放棄有關對減輕電費飆升對民眾所造成生活壓力的大選承諾，他並敦促政府要就核科技以幫助緩解能源危機進行辯論。





不過，在其回覆演辭上，達頓並無提出跟以往兩黨聯盟一貫使用政策有分別的新措施，同時，他亦重覆使用該黨一個經常提及的主題，就是指兩黨聯盟是擅長管理經濟，但工黨在這方面就極為不濟。





雖然工黨政府在其預算案中經已引入一些可以確切減低國民生活開支所面對的壓力的措施，但工黨政府卻並無採取其他例如是發放現金津貼等，以免引發通漲。達頓認為這是一項錯誤。





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達頓表示：『工黨的預算案錯失了一個國民在需要獲得幫助時能夠獲得幫助的機會，財案亦沒有解決經濟所帶來的挑戰又或者激發國民的囓信心。這是一個削弱而並非加強澳洲財政狀況的預算案，同時，亦是一個增加而不是減輕生活開支壓力的預算案。』





達頓又認為,政府違背了其大選時許下的承諾，就是要減低能源價格和減低國民的電費開支達275元。達頓指，政府在預算案中反而預計未來兩年的電費將增加達百分之 56，而天然氣費用亦會飆升達百分之 44。而達頓指出，這個亦意味著到聖誕節，一個典型家庭的收入將會減少達2000元。





雖然達頓亦承認，烏克蘭戰事係導致電費上漲的原因之一，但他亦認為,政府採用可再生能源是“魯莽”的做法。他甚至認為工黨的可再生能源和減排目標將會在未來數年進一步提高電價。而他亦指出核科技更能有助於緩解澳洲的能源危機。





達頓亦捍衛兩黨聯盟以往在處理經濟上的記錄，特別是在新冠疫情期間的工作，並聲稱工黨從兩黨聯盟手上繼承了一個強勁的經濟，但現時他們卻將經濟搞到一團糟。同時，他亦再次提出支持前兩黨聯盟政府的一些主要政策，包括第三階段減稅措施和恢復讓首次置業人士使用他們的退休公積金買樓以及為多元文化社區提供5000萬的撥款計劃。





而對於工黨的一些政策，達頓亦表示支持。其中包括讓更多家庭獲得托兒服務、更多的藥物津貼、受洪水影響發放的救援和解決家庭暴力問題。





另一方面，工黨政府昨日亦對本地的勞資關係法提出重大改革，並且經已提交俾國會討論。究竟工黨提出了些甚麼改革？詳情請聽鄺美玲和程達昆的報道。



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