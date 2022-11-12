中國大陸及澳門放寬防疫限制 入境隔離「5+3」

中國大陸的新冠防疫限制終於有些微放寬，新冠密切接觸者及入境人士，從11月11日起只需「5天集中隔離+3天居家隔離」；另外，與密切接觸者有接觸的人，不會再判定「密接的密接」，同時也取消了入境航班熔斷機制。





中國官媒《新華社》及《央視》報道，中共中央總書記習近平前天召開完中共中央政治局常務委員會會議後，聽取了新冠疫情防控工作匯報，並研究部署進一步優化防控工作的20條措施。





會議強調，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，貫徹「動態清零」總方針，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。





Advertisement

至於航班熔斷機制被取消後，在新制度下，乘客原本要在登機前48小時內，提交2次核酸檢測陰性證明，現在亦放寬至登機前48小時內，只需提交1次核酸檢測陰性證明。





而澳門亦於今天起，跟隨大陸放寬入境隔離措施，所有由香港、台灣或海外入境澳門的旅客，需要在指定酒店進行5天集中隔離，再加3天居家隔離。





旅客在入境的第二日起的4天內，每天都要接受核酸檢測，而結果呈陰性的話，便可在第5天檢測後，不用等候結果即可離開酒店，然後進行3天的居家隔離，期間只能出外前往接受核酸檢測，離家前亦需要做快速抗原檢測及申報結果。

