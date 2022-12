無味覺無嗅覺：長新冠症狀11個月仍揮之不去

要點: 曼寧 (Flic Manning) 感染新冠病毒11個月後仍未恢復味覺和嗅覺。

最先出現的一大症狀是住在海邊卻聞不到海水味。

對於四周內未能恢復味覺和嗅覺的患者,目前是有方法作治療。

曼寧 (Flic Manning) 居於墨爾本海邊,以前在家中都能夠聞到海水味。





直至這名38歲的作家在今年一月感染 新冠病毒 後再聞不到海水味,她才發現病毒對她的知覺影響深遠。





至今已經11個月,曼寧期待家人在聖誕節從其他州過來團聚,亦渴望到時能夠再嚐烤肉和蔬菜的熟悉味道。





她是全世界數以百萬計感染新冠後 長期喪失嗅覺和味覺 的其中一人。





長新冠症狀

曼寧還面對一些自身免疫問題,她指雖然很幸運在感染新冠後毋須入院,但這病毒卻令她「不好受」。





最初除喪失味覺和嗅覺外,她同時間還發燒、「頭痛到爆」、咳嗽、氣促、全身疼痛、暈眩、噁心、連續八星期失眠。





後來曼寧的家庭醫生發現新冠對她的肺部造成長期損害,診斷她有長新冠症狀。





她說知覺上的持續改變令她沮喪和情緒低落。



曼寧說,她的味覺和嗅覺每天在變,哮喘發作時尤其惡化,她以往慣常吃的食物味道變得不一樣,她不再相信自己的味覺。





她指,水果是其中一種味道變化最明顯的食物。





曼寧說:「現在我腦袋肯定對水果處理得有點不同,有時只嚐到極酸但完全嚐不到甜味,有時卻極甜,好像水果熟透至變壞了。」





「我愈來愈聞到討厭的味道,像血腥、金屬,好像聞不到食物的味道。我頗肯定丟掉了很多肉類,因為不能百分百肯定有沒有變味。」





「當你喪失嗅覺而味覺又改變,你的腦袋處理很多東西的方法亦會不一樣,尤其情感和記憶,很多事物都是環環相扣的。」





「這的確令我的心理健康有點難應付,因為我對自己的情緒狀況不太清楚。」





曼寧說:「這為康復過程帶來一點心理壓力,而且頗令人困擾。」





「最初人人都不以為然,認為喪失味覺和嗅覺可能只是數星期的事,然後就會恢復,但事實上很多人的味覺和嗅覺是永久改變。」



嗅覺和味覺的冷知識

哈維 (Richard Harvey) 教授是處理鼻竇問題的鼻專科醫生。





他指,大部份喪失嗅覺或味覺的感染者在四星期內會恢復。





他說,喪失嗅覺或味覺是一般病毒的典型症狀 — 而這個長新冠後遺症其實比其他病毒感染所致的為低。





哈維教授表示,人體對病毒的炎症反應很可能令人在感染新冠時短暫喪失神經元功能。





他指,長期喪失嗅覺是因神經細胞受損或細胞死亡引致。



對長期遭受此苦的人而言有個好消息就是,知覺仍有機會復原 — 即使不是完全復原。





哈維教授稱:「中樞神經系統存在可塑性。」





「有一種可改善該系統的治療,稱為嗅覺再訓練療法。」





這療法包括定期聞一些香精油。





哈維教授說:「類似中風病人接受復康治療,幫助他們重新行路或使用雙手一樣。」





他指這些療法尤其對曼寧這類患者有幫助,他們的味覺和嗅覺並非同時喪失,只是扭曲了。





他說:「因為這表示這些神經網絡仍然在運行。」





儘管新冠感染初期可使用抗炎類固醇和奧米茄3脂肪酸以針對導致嗅覺喪失的炎症,哈維教授指有助神經再生的葉酸亦可能有幫助。





他說雖然有人吹捧鋅對這方面有幫助,但很少證據支持其效用。



