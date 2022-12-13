【後疫情時代】澳洲明年起取消免費檢測 增加新冠口服藥物

要點 專家指澳洲人還要繼續面對新冠疫情最少兩年。

心理健康計劃規模縮減。

在私家診所進行的免費核酸檢測將需要醫生轉介。

聯邦政府計劃在2023年撥款280萬元於全國新冠管理計劃，確立從1月起應對疫情的策略。





為了減輕緊張的醫療系統的壓力，衛生部長畢勒（Mark Butler）昨日（12月12日）表示，政府的支援會集中於最弱勢的社群，處理方法由「新冠非常時期」轉為「和其他呼吸系統病毒一樣」。





首席醫官凱利（Paul Kelly）警告，預計新冠病毒會有更多新變種，未來會出現多波疫情，至少持續至2025年底。





但他認為新出現的疫情不大可能像Delta變種毒株般造成高死亡率。 「未來新疫情的嚴重性可能會減輕，對醫療系統的壓力也較低。」





「再加上免疫力提升、重覆感染和目標群體的疫苗接踵帶來的混合免疫力，都會減輕對臨床系統的衝擊，令更少澳洲人有重症和死亡。」



預計最少未來兩年澳洲人要面對更多變種病毒。 Source: AAP

心理健康計劃變動

在2020年的封城期間，獲診斷有心理健康問題的澳洲人可接受20次國民保健（Medicare）資助的心理醫生治療。





不過，畢勒表示，該計劃由2023年起會恢復至疫情前的10次，因為一項獨立調查研究顯示，使用該計劃的更多的是收入較高人士。





與此同時，收入較低人士的輪候名單爆滿，令更多人無法獲得服務。他說：「根據評估結果，未來要確保更多之前被拒之門外的群體可以有同等機會參與這個重要計劃。」





「額外的服務不但加劇了輪候時間，亦增加了參與計劃的障礙，尤其是對低收入人士而言……他們要得到此服務實際上（反而）越來越難。」



反對黨的衛生事務發言人拉斯頓（Anne Ruston）批評，政府推翻疫情期間實施的心理健康計劃，是「令人震驚」和「草率」的決定。





她指心理健康支援是「重中之重」，因為生活成本上升和疫情的影響仍然揮之不去。「艾巴尼斯政府決定現在是適當時機，拿走澳洲人一直依賴的額外心理健康支援，實在令人震驚。」





「讓弱勢的澳洲人能繼續獲得所需的心理治療，絕對是頭等大事。」



長新冠的應對方法

根據新政策，免費疫苗接種計劃會繼續，合資格澳洲人可獲得的口服新冠藥物治療規模也會提升。





不過，由1月1日起，澳洲人需要一名醫生或護士轉介，才可以接受國民保健資助的核酸檢測。





聯邦政府同意延續給予州政府營運的檢測場地的半數資助金額，以繼續提供免費核酸檢測，但州政府營運的檢測場地數目比2020和2021年的疫情高峰期少。





計劃指：「沒有公共衛生需要或建議低風險人士接受核酸檢測。」



澳洲一度因為跨州出行需求，排隊進行核酸檢測的人龍隨處可見，有些甚至要等候逾一星期才有檢測結果。而當局在10月取消幾乎所有隔離和檢測規定。





而新冠藥物治療在疫情應對計劃中日益重要，合資格的澳洲人如在快速抗原檢測（RAT）或核酸檢測中確診陽性，可以獲得抗病毒藥物治療。





畢勒堅稱，新政策是集中支援最弱勢的社群。「在確保我們有能力應付未來新一波疫情和變種病毒的同時，我們會繼續保護那些風險最高的人。」





計劃指，成功遏制2021年的Delta毒株疫情，令澳洲更好地應付長新冠（long COVID）——即新冠後遺症。





在去年底至今年初肆虐澳洲的Omicron毒株，引發後遺症的可能性較低。計劃寫道：「澳洲的長新冠經驗很可能與其他國家不同，因為我們的兩針接種率高，而且我們只是在Omicron變種出現後才爆發（大規模）感染。」

