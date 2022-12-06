新報告呼籲對 Medicare 進行「緊急改革」

要點： 呼籲進行全面改革，推出「一個新的國民醫保計劃」，增加全科醫生的報酬方式進行全面改革的呼籲；

該報告發現澳洲的國民醫保系統未能跟上社區健康需求的變化；

該報告稱，全科醫生需要有更大的團隊、新的支付系統，以及足夠的數據、資金和支持。

自 1984 年國民健康保險制度成立以來，澳洲人的健康需求發生了變化，並繼續發展。





根據一份新的報告，該系統未能跟上不斷變化的形式。由





根據格拉頓研究所（Grattan Institute）發表的《新的國民醫療保險：加強全科醫療（A new Medicare: strengthening general practice）》提到，由於全科醫生的工作變得更加複雜，對於滿足病人的需求他們感到吃力，而且感到缺乏必要的支持。



了解國民健康保險如何運作？

在澳洲的國民健康保險體系——國民醫保中，對於必要的醫療保健，澳洲人可以得到部分或者全部費用的補貼。



澳洲政府通過「聯邦醫療保險徵費」（Medicare Levy）支付「國民健康保險」，這是在職澳洲人支付的所得稅的一部分。





服務包括看全科醫生或專科醫生，測試和掃描，以及大多數由醫生進行的手術和治療。





國民健康保險不包括救護車運輸，大多數牙科服務，眼鏡和助聽器或整容手術。



它是如何「失敗」的？

根據該報告，澳洲目前的普通醫療模式無法充分滿足患者不斷變化的需求，並使醫生不堪重負，壓力過大，並對他們的工作感到失望。





報告稱，心理健康問題和複雜慢性疾病的發病率多年來一直在上升，但是普通科醫生很難將這種更全面的治療納入診斷中，平均需要 15 分鐘。





此外，該報告指出，全科醫生通常缺乏更廣泛的團隊支持。





根據格拉頓研究所的報告，患有慢性疾病的人壽命更短，生病時間更長，收入更少。





對於貧困的澳洲來說，這種影響最嚴重，他們患多種慢性疾病的可能性是富人的兩倍。



如何改變它？

該報告為「將國民健康保險帶入 21 世紀」提供了三種解決方案。





首先，該報告稱普通護理必須是「團隊行動」，並建議將 1,000 名臨床醫生（例如護士和物理治療師）添加到社區普通護理中，這在醫療保健方面存在最大差距。





報告說：「這在國外是很常見的，而且有證據表明它可以帶來出色的效果。」



澳洲必須消除迫使全科醫生單打獨鬥的監管和資金障礙。

其次，該報告建議採用一種新的資金模式，旨在支持團隊護理，並使醫生能夠將更多的時間用於復雜的病例，基於每個病人的需求將預約費與靈活預算相結合。





第三，報告作者說，政府需要明確普通診所的願景，並為此提供 「支持和問責」。





報告主要作者，格拉坦研究所健康和老年護理項目主任布里登（Peter Breadon）指出：『國民醫療保險體係正處於「中年危機」中。』





艾巴尼斯政府已經撥出每年2.5億澳元來修復國民醫療保險系統。





報告建議這筆資金可以資助報告中的建議，修復澳洲國民醫保系統的基礎，並創建一個為未來幾十年做好準備的新國民醫保。

