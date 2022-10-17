【良莠不齊】醫護界騙取 Medicare 80 億？ 澳洲醫學協會作出反擊

但另一邊廂，澳洲醫護界認為 Medicare (國民保健) 的回扣率不足，而這也是不少家庭醫生 (GP) 近年選擇提早退休的原因。





可是，正所謂良莠不齊，在這個被人視為是崇高的業界中，有人乘機騙取金錢，他們可能不是存心犯錯，不過， Medicare 系統的設計，不容易甚至不能夠偵測到這些錯誤。





一名在其博士論文中專門研究 Medicare 索償及遵守規則的專家 Dr Margaret Faux 表示，其實這些詐騙和浪費存在經年，而每屆政府都知道這些情況，可是，情況依舊。





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相比起其他開支，聯邦政府在醫療方面的撥款十分龐大，每年佔了約 280 億元。所以，若然 Faux 推算正確，80 億元佔了差不多整體撥款 3 成。





其實，另一位博士生 Kathryn Flynn 在 2004 年發表的論文，也提到 Medicare 的漏洞，當時她估計這方面的支出，最多佔了整體的 25%。





而據澳洲國家審計處於 2020 年 11 月發表的報告估計，醫療提供者不符合規則的支出，最高達到 22 億元。Faux 認為政府大大低估了這個金額。



媒體報道指出，有發射診斷醫生向末期癌症病人提供過量的服務。 Credit: Torin Halsey/AP



這些胡亂收費、輕率吩咐病人做檢測的範圍很廣泛，不僅僅是家庭醫生，還有外科醫生、病理學家、麻醉師、放射科醫生和牙醫等。





一些可謂經典的例子包括 — 向護老院已過身的院友收取費用、不詳細檢查便向癮君子處方羥考酮 (oxycodone)、向認知能力有缺陷的院友收費，而這些院友不能記起和醫生討論了些什麼。





另外，也有放射診斷科醫生對末期癌症病人提供了過量服務。





每年向 Medicare 索取回扣的次數非常多，數以億計，可是，每次涉及的金額多少於 100 元，這個次數多、金額低的特性，容易讓人渾水摸魚。





還有，以前病人接受完診症或其他服務後，均要簽名，但到現在，沒有人會這樣做，所以病人也不知道他們接受服務的收費，而很少人之後會檢查他們的 Medicare 記錄。少了顧客的參與，造成了有錯也很難偵測的情況出現。





不過，澳洲醫學協會 (AMA) 今天也針對這項報告作出評論，表示大部分的醫生都循規蹈矩，所以對於這項報道指，醫護界讓 Medicare 每年最多損失 80 億元大為不滿。





AMA 又表示，他們定期於衛生部門開會，並指出，沒有證據支持今天報道中詐騙嚴重的聲稱。





另一方面，聯邦衛生部長畢勒表示，他已指示衛生部向他提供 Dr Faux 的研究分析，並要對此作出檢討和審計。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

