澳洲要求中國入境者檢測新冠：一文看清詳細要求

聯邦衞生部長畢勒 (Mark Butler) 星期日 (1 月 1 日) 宣布，將在 2023 年 1 月 5 日 (星期四) 凌晨 12 時 01 分起，要求由中國內地、香港及澳門抵達前往澳洲的旅客， 在預定出發前 48 小時內接受新冠病毒檢測 ，並出示檢測呈陰性結果的證明。





畢勒表示，中國政府已獲悉澳洲將對乘客進行強制性的新冠檢測，但他仍然歡迎澳洲與中國之間的旅遊。





他說：「基於需要非常謹慎，很多國家都認為需要作出類似的措施，同時我們會收集一些關於中國新冠疫情的更全面資料，中國的情況發展得非常快，而所有報告都證明了這一點。」





當局在公布措施時尚未公布中國旅客入境時需要呈交核酸還是快速抗原檢測。但畢勒在會見記者時表示，無論哪一種檢測，都必須是「可驗證」而且「穩健的」。





當局星期一 (2 日) 公布有關措施的詳細要求， 表示將接受快速抗原檢測 (RAT) 或核酸擴增技術試驗 (NAA) 的檢測結果，但不會接受血清檢測的結果證明 。





NAA 檢測技術中，包含聚合酶連鎖反應 (PCR) 或逆轉錄聚合酶連鎖反應 (RT-PCR) 兩種檢測模式。 而如果旅客呈交 RAT 檢測結果，有關檢測則必須由醫生進行或監督進行。



甚麼是核酸擴增技術試驗 (NAA)？





NAA 檢測是一種針對 SARS-CoV-2 的病毒診斷測試，而 SARS-CoV-2 正是導致新冠病毒病 (COVID-19) 的病毒。NAA 檢測包括：



聚合酶連鎖反應 (PCR) 或逆轉錄聚合酶連鎖反應 (RT-PCR)

環介導等溫擴增 (LAMP)

轉錄介導等溫擴增 (TMA)

同時，新冠病毒 NAA 唾液測試的結果亦會被接納。





檢測要求亦適用於澳洲公民、前往澳洲進修的留學生，以及經已接種新冠病毒疫苗的人士。但旅客將毋須出示疫苗接種證明 (若航空公司有此要求則例外)。



如何向當局提供證明？

在登機之前，乘客準備要求提供新冠病毒檢測呈陰性的證明。在抵達澳洲時，乘客亦可能會被要求出示證明。





若使用 NAA 檢測，可從檢測提供者所得的結果作為檢測證明。





若使用 RAT 檢測，則需要出示由執行或監督檢測進行的醫生所簽發的證明書。 有關證明書必須包括：



檢測日期和時間

接受檢測者的姓名

進行的檢測類型

檢測的品牌和製造商

收集和測試檢測樣本是由醫生或在醫生監督下進行

檢測結果

提供證明書的醫生的簽名

當局並無要求有關證明須以英文書寫。



航班延誤、改期或取消？

檢測時間在預定出發前 48 小時進行的要求，是以旅客計劃離開中國（包括香港或澳門）的時間計算。





假如航班出現延誤，仍然滿足出發前檢測的要求，旅客毋須進行另外一次病毒檢測。





但若航班改期或取消，就需要提供新的證據，證明在新的預定起飛時間前 48 小時內進行的新冠病毒檢測結果為陰性。



收聽節目 畢勒為中港澳入境旅客必須提交陰性檢測結果辯護 SBS Chinese 02/01/2023 06:27 Play

誰可豁免檢測？

以下人士可獲豁免檢測要求：



航空公司機組人員

預定出發當天未滿 12 歲的兒童

有醫生證明在過去 30 天內感染了新冠病毒的人，包括確認他們不再有傳染性或已沒有徵狀，並列出首次檢測結果呈陽性的日期（該日期必須較醫療證明書日期早至少 7 天）。

在過去 30 天內有醫生證明其身體狀況使其無法進行新冠病毒檢測的人。

緊急醫療運送航班的乘客和此等航班上的陪同人員。

詳細資訊

若要了解更多詳情，可查閱聯邦衞生部發出的釋義文件：





