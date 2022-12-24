新冠快測有無效？澳洲專家：有效但並非「絕對可靠」

要點： 市面上大約有三分之一的快速抗原檢測（RATs）品牌已接受澳洲醫藥用品管理局（TGA）委託進行測試；

雖然測試結果符合標準，但有流行病學教授說，快速抗原檢測仍有其問題；

額外進行測試對原始新冠病毒、Omicron和Delta變種的檢測更為有效。

隨著最新一波新冠浪潮達到高峰，澳洲人與家人和朋友在聖誕聚會，令大家對快速抗原檢測是否有效這個問題繼續受到關注。





目前的病毒與兩年多前首次在澳洲被檢驗出的新冠病毒，已經非常不同。在這兩年間，檢測方面亦有了新進展。





當局對澳洲現有大約三分之一的快速抗原檢測產品的分析顯示，來自20個品牌的全部23個批次的快測產品，都能有效檢測到原始新冠病毒，以及Omicron和Delta變種病毒。





隨著值得關注的新變種出現，製造商會進行分析，以驗證他們的快測產品是否能達到預期效果。



Bennett 教授（未圖示）建議，如果第一次 RAT 測試呈陰性且您有症狀，則進行多次 RAT 測試。 Source: Getty / moisseyev 澳洲醫藥用品管理局委託實驗室進行測試，來驗證製造商的說法，這是檢測產品是否效性的一項額外措施。





當局亦委託實驗室來測試快速抗原檢測產品，是否符合世衛組織對最低反映度的要求。





迪肯大學流行病學家貝內特（Catherine Bennett）教授表示，展開對快速抗原檢測產品的測試「有望」能夠「符合所有標準」，但這並不代表在檢測到病毒方面「完全可靠」。





她說，研究發現世衛組織的最低檢測率介乎70%至80%，即70%至80%的確診個案能被準確來檢測得到。





貝內特教授說：「假陰性的可能性仍然存在。」



Deakin University professor and chair in epidemiology Catherine Bennett. Source: Supplied 貝內特教授又表示，一旦出現其他變數，例如使用者如果沒有正確遵循檢測說明，或者測試沒有被正確儲存，快速抗原檢測結果的準確性就會進一步下降。





雖然她鼓勵大家將檢測作為一個指標，但她建議使用者應該在第一次測為陰性後再測。如果結果呈陰性一天後仍然出現症狀，大家亦應在第二天再進行檢測。





貝內特教授說：「症狀比快速抗原檢測的陰性結果更有說服力。」





她說，目前在澳洲傳播的變種都是Omicron亞變種。



貝內特教授亦指出，鑑於與Omicron變種有關的症狀大多數是喉嚨痛，相較撩鼻、唾液測試識別的機率可能更多。在另一些變種病毒感染中，如果流鼻涕是最先出現的症狀，那麼撩鼻測試的有效性就相較更高。





由澳洲醫藥用品管理局委託進行的測試發現，某一製造商的某一快速抗原批次，符合世衛組織對敏感度的標準，但工具質量方面卻不合格。





該結果公佈後大家可上網查詢。





澳洲醫藥用品管理局表示，墨爾本的杜爾蒂研究所（Doherty Institute）和進行測試的國家血清學實驗室，正在「盡快展開測試工作」，「以確保澳洲醫藥用品管理局能夠向大家提供有關快測性能的最新資訊」。

