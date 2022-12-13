研究：澳洲人患病率廿年來首次上升 病死率大幅下降

澳洲衛生與福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）指，雖然澳洲人的患病率上升，但國民仍然比2003年開始監測時更健康。
研究所發言人Richard Juckes表示，澳洲人今年的患病時間，總數達到約550萬年。「從2003年起，每次新研究都顯示澳洲人的平均患病時間有所下降，但在2022年，對比起2018年的研究，我們發現平均上升了2%。」
「」統計澳洲人損失健康壽命的年數，然後將疾病和受傷帶來的影響換算成殘疾調整生命年（disability-adjusted life years），包括健康欠佳的影響（非致命負擔）和過早死亡（致命負擔）。
自2003年起，殘疾調整生命年下跌了11%，致命負擔下降了23%，而非致命負擔則稍微上升。
「換句話說，比起19年前，少了澳洲人過早死亡，但患病的人數仍然差不多。」
焦慮症躋身前五
新冠病毒首次出現在分析數據中，這是造成健康負擔的其中一個主要原因。
研究人員估計，新冠病毒構成的健康負擔（包括後遺症）佔全澳總負擔的2.7%，而當中大部份都是過早死亡的長者。
頭五個造成健康負擔的特殊疾病是冠狀動脈心臟病（5.5%）、失智症（4.4 %）、背痛（4.2 %）、慢性阻塞性肺病（3.7%）和焦慮症（2.9%）。
新冠引致的特殊疾病排第八，令傳染病導致的致命負擔大幅飈升，在2018至2022年間上升了143%。
在所有分組疾病和病情當中，癌症造成最大負擔，佔全部負擔的17%。緊接著是肌肉骨骼疾病（13%）、心血管疾病（12%）、心理和物質使用障礙（12%）和神經系統疾病（8%）。
在2003至2022年間，心血管疾病構成的致命負擔下降了50%，而癌症構成的致命負擔則下降了26%。
澳洲醫學醫學會主席羅布森（Steve Robson）表示，數據顯示慢性病患者的壽命比之前長，加重了原已緊張的衛生系統的負擔。
「這份調查報告有一個驚人的數據，就是焦慮症現在是造成衛生系統負擔頭五大疾病的其中之一。我們要投資在全面的預防性護理，尤其是心理健康方面，才能避免愈來愈多病人不必要地住院。」
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