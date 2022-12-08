聖誕將至！如何保護自己及家人免受新冠影響？

澳洲新冠感染個案數字再次上升。有衞生專家表示，如果民眾想在聖誕新年期間去旅行前採取一些預防措施的話，現在是接種疫苗加強劑的好時機。





新一波的新冠疫情還未有結束的跡象，上周的數據顯示各州的感染個案數字都在增加。與前一周的數據相比，新州和維州的感染宗數在本周急增了 20%。





雖然感染個案數字仍然預計會在聖誕節前達到頂峰，但專家建議，有需要接種疫苗的澳洲國民現在就應採取行動，因為疫苗通常需要一至兩星期的時間才能產生效用。





病理學專家科利尼翁（Peter Collignon）教授說：「這就是（民眾）不應該推遲接種加強劑的原因。」





目前全國有超過 72% 的 16 歲以上人士已經接種了第三劑新冠疫苗（第一支加強劑），但只有 43% 的 30 歲以上的人士已經接種了第四劑（第二支加強劑）。





與其他州相比，昆州和新州的第三劑疫苗接種率特別低，昆州有 65% 人已經接種，新州接種率為 70%。西澳的比率最高，有 84% 的人口接種了第三劑。



坎培拉醫院和澳洲國立大學的科利尼翁教授指，疫苗在防止感染方面只有大約 30% 的效用，但疫苗的確明顯降低了患者出現重症甚至死亡的風險。



誰應該接種疫苗？

當局建議所有 16 歲以上的澳洲人，都應接種第三劑疫苗。





同時，50 歲以上的人士亦可接種第四劑。年齡在 30 至 49 歲之間的人，如果他們願意，也可以接種第四劑。





那些免疫力低下的民眾可以接種第五劑。





科利尼翁教授說，30 歲以上的人可能至少需要接種三劑疫苗才能獲得持久的免疫力。但是他表示，大約 80-90% 的澳洲年輕人已經感染過新冠，這為他們的提供了額外的免疫保護。





他說：「因此，我們必須小心，不要接種太多次疫苗。」





「我自己的觀點是，如果你是一位 80 歲的長者，而且你還沒有接種第四劑，那就應該接種。但如果你才 30 歲或 40 歲，那麼你可能可以等一等...... 因為下一個高峰危險期可能會在明年冬天才到來。」





科利尼翁說，研究表明，在接種兩劑疫苗之間相隔較長的時間，可以獲得更長和更好的保護。他建議年輕人在第二和第三劑疫苗接種之間相隔六個月的時間。





英國衞生安全局 12 月 1 日發表的一份報告顯示，第三劑新冠疫苗在接種後的 2 至 4 星期內，對降低 Omicron 變種病毒所引發的死亡率有 85% 的效果，6 個月後降低到 68%。



Families are advised to have their Christmas meals outside where possible. Source: Getty / Jessie Casson

如何避免聖誕聚會成為超級傳播活動？

科利尼翁說，如果聖誕節有家人來訪，在戶外燒烤可能是最安全的選擇。





他說：「這明顯會降低風險，甚至比接種疫苗或戴口罩有用得多。」





「如果你免疫力較低，戴口罩仍然可以給你一些保護...... 甚至考慮給眼睛也做一些保護。」





「最主要的是，盡可能增加在室外活動的時間，並在可行的情況下避免進入人多擠迫的室內場所。」





研究表明，醫護人員為眼睛做保護可以有助他們預防感染新冠。但此舉是否對普通人群有效，還需要做更多研究。





科利尼翁說，另一個明顯的保護措施是，如果確診感染，就應避免接觸家人，以及避免上班。





他說：「如果你知道有人生病了，請跟他們保持距離。」



墨爾本大學的臨床流行病學家巴克斯特（Nancy Baxter）教授說，在聖誕節前的一周戴上口罩，並在前三天做快速抗原測試，也能降低風險。





有選擇性地參加社交活動也是一個好主意。巴克斯特說，她將回家過聖誕節，「（回家）前一周的社交日程表是非常嚴格的」。





她說：「我希望能夠在沒有感染新冠的情況下登機，我希望在見到我 92 歲的母親時，能確保不會將新冠傳染給她。」





雖然感染個案數字有所上升，但是衞生當局一直不願採取強硬措施，對此巴克斯特說，自我保護就變得非常重要。





她說：「我認為每個家庭都必須考慮到聖誕聚會上的人所面臨的風險，並在大家享用聖誕大餐時努力將新冠（感染）風險降到最低。」



People queue at a mass COVID-19 vaccination hub in Sydney last year. Source: AAP / Joel Carrett

新冠感染個案數字正呈上升趨勢

上周，新州有 37,796 人被檢測出感染新冠，比一星期前多出 6,000 人（增幅接近 20%），而維州的確診宗數則接近 27,000人，比對上一星期增加了 5,000 人。





每個州及領地的每周感染個案數字均有所增加，北領地增加超過一倍，塔州的數字則由 2,712 人增加到 3,957 人。





但是，鑑於目前由確診患者自行上報結果，故此這些數字可能被低估。





住院人數上升的比例則較小。新州大約有 1,481 人住院（與前一周相比增加了 161 人），38 人在深切治療部（增加 6 人）。在維州，有 550 人住院（增加 120 人），21 人在深切治療部（增加 6 人）。





新州一星期內有 32 人死亡（增加 7 人），維州則有 54 人死亡（減少 14 人）。





新的 Omicron 亞變種被認為是導致感染個案增加的原因，因為據說它具有更強的免疫規避性，同時會對過去感染和過去接種疫苗的免疫力減弱作出反應。





這些亞變種包括 XBF 重組株（BA.2.75 和 BA.5 的組合）和現有的亞變種 BQ.1 / BQ.1.1 和 BA.2.75，以及 XBB 重組體。





新南威爾士大學人口健康學院伍茲（James Wood）副教授認為，目前的新冠浪潮是短暫且激烈的，類似於新加坡最近經歷的浪潮。





他說：「我仍然認為我們在聖誕節前會達到頂峰。（它仍然）有點不確定，但如果我們現在處於高峰期，我一點也不感到驚訝。」



各州重新推出防疫措施

在最新的一波浪潮中，不少州及領地的衞生當局都重新提出了佩戴口罩的建議。





新州已將其新冠的風險等級提升為琥珀色，表示民眾必須在醫院範圍內佩戴口罩，訪客人數也將受到限制，以保護工作人員和病人。





當局亦敦促民眾在室內或人多擠迫的地方戴上口罩，因為這能給免疫力較弱的人群提供額外的保護。





檢測呈陽性的確診者或有任何傷風或感冒症狀的人都被建議留在家中以及在高風險場所佩戴口罩。





昆州亦處於黃色警報狀態，這就要求民眾在醫療保健場所以及在室內（如果人們不能保持社交距離）和公共交通工具上佩戴口罩。





北領地、塔州和維州建議民眾在室內場所中戴口罩，但並非強制性；南澳的醫療機構和西澳的一些醫療機構則要求戴口罩。





所有州都取消了確診者自我隔離的要求。





