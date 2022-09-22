澳洲今年首季死亡人數40年新高 最老人瑞染新冠離世

要點 到今年首季度，統計局連續4個季度，錄得全澳死亡人數超過40,000人。

全澳最老人瑞 Frank Mawer 幾個星期前感染新冠後離世，享年110歲。

關注組織認為，今年死亡人數增加，可能與防疫措施有關。

統計局公布的最新人口數據，顯示今年頭3個月第一季度的全澳死亡人數，比去年同期上升18%。今年第一季度全澳有46,200人，去年第一季的死亡人數是36,100人。





今次是統計局連續4個季度，錄得全澳死亡人數超過40,000人。





參議院調查長新冠及反覆感新冠染委員會（Inquiry into Long COVID and Repeated COVID Infections）主席，代表雪梨西南區的工黨議員弗里蘭德（Mike Freelander）醫生表示，「非常擔心」疫情期間死亡人數高於正常情況，需要更多的研究來確定原因。





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他說，雖然調查的重點是長期新冠，但「新冠病毒本身會增加炎症反應，導致容易出現中風和心血管疾病的情況，也引起關注」。





弗里蘭德指出， 「另一個問題是：是否存在風險因素？有什麼辦法可以改變風險嗎？。」





該調查將整理來自科學專家的數據，以深入了解 COVID-19 在初次感染後如何影響健康。





而全澳最年長的人瑞Frank Mawer在上星期六9月17日於新州南岸的住所離世。他在上個月8月15日慶祝110歲生日。





Mawer直到去年11月前，是在他雪梨住宅單位居住，有家務助理人員上門協助，後來因為跌倒，搬到新州南岸與兒子Philip一齊住。





幾個星期前Mawer感染新冠病毒，之後健康惡化。





他的兒子Philip表示，父親星期六下午睡覺，就一睡不起，安然離世。





精算師協會新冠死亡率工作組（Actuaries Institute COVID-19 Mortality Working Group）發言人卡婷（Karen Cutter）表示，今年到3月份首季度，全澳死亡人數，比涉及人口老化死亡的人數，高出6,000人。





卡婷指出，數據顯示，其中有一半是死於新冠病毒，另外500人因病去世，同時也感染新冠，他們的死因有癌症、循環系統疾病和癡呆症等，可能是疫情加速他們的病情。





她認為，部份人感染新冠病毒後康復，但他們的免疫系統已經受到影響削弱，出現心臟病發或中風，但這並不一定與感染新冠病毒有關。





卡婷說：「不過研究表明，感染新冠會增加出現心臟病或中風等的風險。」





協會新冠死亡率工作組也認為，今年死亡人數增加的另一原因，可能與防疫措施有關。





卡婷指出，在過去兩年2020年及2021年的冬季，弱勢人群可能因為防疫措施免受流感影響，不過他們後來死於其他原因。





她認為，與之前比較，是一些延遲死亡的情況。

