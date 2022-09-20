【場面感動】英女王愛犬及馬匹送別主人

英女王伊利沙伯二世喜愛柯基犬和馬匹是眾所周知，而她所飼養的其中兩隻柯基幼犬 Muick 和 Sandy亦被帶到英女王下葬的溫莎堡四合院等待女王的棺木抵達，兩隻柯基犬分別戴上紅色和藍色的頸箍等候。





同時，女王飼養了 26 年的黑色馬匹Emma亦與被女王極為信任的溫莎堡負責照顧馬匹的經理彭德利（Terry Pendry）一同站在通往城堡的路邊草地上等候女王的棺木經過，這是一個相當感人的景象。





當女王的棺木經過時，戴著圓頂禮帽、穿上黑色夾克和馬靴的彭德里亦低頭向女王致敬。同時，站在他們身後的都是溫莎堡皇家馬厩照顧馬匹的成員，他們都戴著黑色臂章表示哀悼。





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女王飼養了 26 年的黑色馬匹Emma亦與被女王極為信任的溫莎堡負責照顧馬匹的經理彭德利（Terry Pendry）一同站在通往城堡的路邊草地上等候女王的棺木經過 Source: Getty / (Photo by Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images) Emma亦在女王的棺木經過時，耳朵抽動了幾下，同時，牠的尾巴亦左右搖晃，一隻前蹄亦在地上跺了兩下。





彭德利曾將 Emma 形容為「女王陛下的出色僕人」， 也是英女王最喜歡的馬匹之一。





女王一生中曾經擁有 30 多隻柯基犬。





女王十分鍾愛她父親國王喬治六世的柯基犬 Dookie，並想自己擁有一隻。而女王的父母在 1944 年她的 18 歲生日時，便送了她的首隻柯基犬Susan， 而女王所擁有的柯基犬中，大部分都是 Susan的直系後裔。同時， Susan亦甚至陪伴女王度蜜月。





2021 年因為新冠疫情而被逼困在溫莎堡期間，安德魯王子送了兩隻新的小狗給女王， 其中一隻亦是柯基犬，另一隻是多吉犬 （dorgi）。



2021 年因為新冠疫情而被逼困在溫莎堡期間，安德魯王子送了兩隻新的小狗給女王， 其中一隻亦是柯基犬，另一隻是多吉犬 （dorgi）。 Source: Getty / (Photo by Peter Nicholls-WPA Pool/Getty Images) 當愛丁堡公爵住院期間及白金漢宮和王室成員處理哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴奧普拉的訪問時，小狗們一直令女王感到欣慰。





女王亦以她在第一次世界大戰中陣亡的叔叔的名字弗格斯（Fergus）命名了多吉犬，同時亦將柯基犬以巴爾莫勒爾莊園的穆克湖的名字，命名為 Muick。





但是，在菲臘親王死後數周，五個月大的弗格斯也隨之去世，讓英女王感到悲痛欲絕。



後來，安德魯王子和其兩名女兒比阿特麗斯公主和尤金妮公主在英女王 95 歲壽辰時將一隻新的柯基犬送給女王， 女王將其命名為Sandy。





她的服裝師凱利（Angela Kelly）說，在疫情封鎖期間，這些小狗一直是女王的快樂源泉。





Muick 和 Sandy 現在已經轉為由安德魯王子負責照顧。





