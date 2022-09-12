【女王愛犬何去何從？】安德魯王子與前妻將代為照顧

要點 英女王在位期間擁有30多隻哥基犬，因並以對該品種的熱愛而聞名。

安德魯王子將代為照顧女王愛犬「米克」及「桑迪」。

英女王伊利沙伯二世生前非常愛護動物廣為人知，她鍾情哥基犬，在位期間更曾擁有30隻，相信大家都曾在新聞片段中經常看到女王與愛犬形影不離的畫面。





去年，女王丈夫菲臘親王離世前，因感染新冠病毒住院，他們的次子約克公爵安德魯王子贈送了一對哥基犬「費格斯」（Fergus）及「米克」（Muick）來陪伴她。不幸地，只有五個月大的「費格斯」因心臟有缺陷離世，令女王傷當悲痛。





有見及此，安德魯王子及女兒碧翠絲公主及尤金妮公主，在英女王95歲大壽時，再送了一隻哥基給她，英女王把牠取名為「桑迪」（Sandy）。



Advertisement

英女王經常與愛犬共聚天倫的畫面深入民心。 Source: AAP / Steve Parsons/PA 王室一位發言人表示，女王離世後，愛犬「米克」及「桑迪」將由安德魯王子及他的前妻莎拉共同代為照顧。





英女王深愛哥基犬，皆因她7歲時，她的父親喬治國王飼養了一隻哥基犬「杜基」（Dookie），直至1944年，女王18歲時，獲贈了她第一隻哥基作為生日禮物，並將牠取名為「蘇珊」（Susan），蘇珊更陪伴女王出席多個重要場合，包括加冕典禮、甚至婚禮，就連度蜜月也有牠的身影。



英女王次子安德魯王子將代為照顧女王的哥基犬。 Source: AAP / Owen Humphreys/AP 蘇珊繁衍了30幾個哥基後代，全都深受女王溺愛，女王一天會帶牠們兩次散步，牠們更有自己的房間，並有兩名男僕照顧。





女王畢生公務繁重，但盡可能都會親自照顧愛犬，並在周末一起在溫莎堡度過不少美好時光。



The Queen fed her corgis whenever her schedule permitted. Source: Getty / SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images 女王最後一隻哥基犬是 Willow，牠 2018 年因癌症離世後，女王因感到年事已高，決定不再飼養新愛犬。





有報道指，女王答應收下兩隻哥基犬時曾經表示，希望某天她離開時，安德魯王子會繼續接手照顧，最終達成女王遺願。



