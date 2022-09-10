【公眾形象背後】新聞不會報導的英女王「另一面」

女王在求學時期從未到學校上課

年少時期的伊利沙白及妹妹瑪格麗特公主從來沒有到學校上課，並一直在家學習的—她們是最後一批由家庭教師以傳統方式進行在家授課的英國王室成員。





因此，女王只需要學習特別選定的某些課目，包括憲法及歷史，而她亦有向多位以法語為母語的家庭教師學習法語。





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1943 年的《大西洋》雜誌就報導了有關她求學的新聞，並記錄她參與游泳、音樂、唱歌和騎馬等課程的過程。





皇室成立公司為讓英女王交朋友

為了讓她與同齡女孩交往，皇室專門為她成立了一家女童軍公司—即第一白金漢宮公司。二十名女童軍，均為「皇室成員」及白金漢宮僱員的子女，她們的第一次聚會是在 1937 年 6 月 9 日，當時女王只有 11 歲。





英女王身穿女童軍服 Source: AP / AP

女王是「汽車修理界公主」更是「沙特王儲眼中的瘋狂車手」？

按女王的特權，她無需持有英國護照和駕駛執照，但她卻仍然持有以君主名義簽發的上述證件。雖然她沒有亦不需要接受駕駛考試，但女王對駕駛甚至修理汽車都非常熟練。





1944 年，年僅 18 歲的伊利沙白，就在二戰期間加入了英國女性疆土輔助服務部（即英國陸軍女團的分支）。並在該部門學習汽車修理及駕駛卡車，當時她被媒體稱為「汽車修理界的公主」。雖然女王有皇家司機，但她仍然不時會自己駕駛汽車。







1957年時女王的駕車照 Source: Getty / Hulton Archive 而提到駕駛，當女王在 2015 年正式成為英國在位時間最長的君主時，一段舊故事再重新被報導。





英國前高級外交官科爾斯爵士在其著作《永遠的外交官》中，就描述有關於英女王的一段有趣往事。





「1998 年女王接載沙特阿拉伯當時的王儲「阿卜杜拉」參觀英女王位於蘇格蘭的巴爾莫勒爾莊園—為時沙特仍不允許女性開車。」





「女王的皇家路虎越野車就停在城堡前。王儲被請到路虎的前座，翻譯則坐在後座。令他驚訝的是，女王竟然登上駕駛座，點火並開走汽車。」





「為時整個沙特還不允許女性開車，阿卜杜拉亦不習慣坐女司機開的汽車，更不用說由女王駕駛。」





「而女王當時沿著狹窄的蘇格蘭莊園道路加速，並一直與一位戰時的陸軍司機對話。阿卜杜拉的緊張情緒亦不斷增加，並通過翻譯，懇求女王放慢車速、及專注於前方的道路。」 科爾斯爵士





2017 年，英女王駕駛其路虎汽車參加在英國溫莎舉行的皇家溫莎馬展。 Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images



這一軼事後來h得到成為國王的王儲阿卜杜拉的證實。科爾斯爵士亦稱這個故事「太有趣了，亦是可一不可再」。



女王都要用換物券買婚紗？

1947 年 9 月 8 日，當時的伊利沙白公主身穿繡有星星的象牙色絲綢長袍，頭戴薄紗面紗，頭戴鑽石頭飾，準備與菲臘親王訂婚。雖然訂婚儀式突顯皇室家族的財富，但這條裙子告訴我們另一個故事。





由於英國政府仍在從世界大戰中恢復，材料仍然稀缺，配給仍然是英國的常態。皇室也不例外。





英女王用配給券換取製作絲綢婚紗的材料。 Credit: PA/PA 女王當時身穿的婚紗，是用服裝換物券換取材料製造，據報導，政府當時額外向她發放200張的政府換物券。





當時，英國各地的其他準新娘，亦窩心地向女王寄出自己的換物券，但最終被退回，因為轉讓換物券當時屬於非法行為。



尊貴的女王都有兩個花名

她被家人匿稱為「莉莉貝特」”Lilibet'，據說是因為女王在嬰兒學步階段，無法正確讀出自己的名字。她甚至在密友蒙巴頓的葬禮花環上、簽下「莉莉貝特」的匿稱。





Princess Elizabeth and Prince Philip wave from the balcony of Buckingham Palace, London, on their wedding day in 1947. Credit: Keystone/Getty Images 已故親王—愛丁堡公爵菲臘親。王也稱她為「莉莉貝特」。「莉莉貝特」的匿稱，會由哈里及梅根的二女繼承。





據報，多年來菲臘親王亦會稱女王為 「Cabbage」。



英女王與親王的愛情故事精彩過連續劇？

女王和菲臘親王小時候第一次見面，當時，伊利沙白 8 歲，菲臘 13 歲。





不過，據報，在幾年後，當王室成員參觀菲臘親王作為學員接受訓練的皇家海軍學院時，他們才真正地開始戀上對方，為時她13歲，他18歲。





之後兩人以朋友身份，將近十年以書信來往。到 21 歲時，伊利沙白女王訂婚。





第二次世界大戰結束兩年後，這對夫婦在倫敦西敏寺教堂結婚。由於英國仍處於戰後的艱難時期，皇室婚禮成為全國一個難得的慶祝時刻。



女王手袋暗藏玄機？

皇家歷史學家注意到，女王會用某些信號或線索，用手袋巧妙向身邊的人傳達心聲。





Queen Elizabeth was known to send secret signals with her handbag. Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images 據王室歷史學家維克斯（Hugo Vickers）多次公開表示，「如果女王將手袋從一隻手轉移到另一隻手，表明她已經準備結束對話。」



