【英女王逝世】澳洲朝野及世界各國領袖致哀：「她是非凡的君主」

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）發表全國電視講話時表示，英女王逝世對澳洲人是深切的損失。





「英女王是澳洲大多數人所知道的唯一在位君主，也是唯一訪問過澳洲的君主。她在位的非凡七十年中，女王陛下在快速變化中，是一個罕見、而令人放心的恒數，亦是澳洲人的生活中一個睿智而持久的存在。16位澳洲總理都要和她協商，16位總督都在她的名義下任職。」





英女王曾於2002年和2011年兩次訪問澳洲。



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英女王與菲臘親王於2002年訪澳期間參觀Tjapukai原住民文化公園。 Source: Supplied 艾巴尼斯表示，英女王是一位「展現人性」的君主，一直以「忠誠、正直和幽默」來履行職責。





他引述女王生前金句「悲傷是我們為愛付出的代價」，讚揚她「在美好時與民同樂，在困難時並肩作戰......我們特別記得她對遭受悲劇和災難折磨的澳洲人的同情和善意。」





他又形容女王逝世是「一個時代的終結」。





澳洲將會進行全國舉哀，並在國會舉行追悼會。艾巴尼斯將和總督一起前往英國倫敦，與新國王查理斯會面。



反對黨領袖達頓（Peter Dutton）形容女王是與生俱來的了解民心和有智慧的君主。「現代歷史上，沒有比她最有威嚴的君主、更盡職的領袖和更正派的人。」





「一位以同情心和智慧進行統治的君主，這（能力）是她與生俱來並從近一個世紀的生活和經驗中獲得的。」





總督克利（David Hurley）亦發聲明對女王逝世表示「沉痛哀悼」。





People gather on Queen Victoria Memorial outside Buckingham Palace in central London, Thursday Sept. 8, 2022. following the announcement of the death of Queen Elizabeth II. Credit: Yui Mok/AP/AAP Image 世界各國領袖都對英女王逝世致哀。





就任英國首相僅兩日的卓慧思表示，伊利沙伯二世是現代英國建立的基石，英國是在她的統治下發展壯大。她說女王服務國民一生的時間超越了大部份人的記憶，而英國和全球人民都熱愛和擁戴她。





她又說在這個艱難的時刻，英國會和英聯邦及全球「共同慶祝女王非凡的一生」。



加拿大總理杜魯多表示，得知消息後心情非常沉重，因為英女王是他世界上最喜愛的人，會非常懷念她。「女王一直在加拿大人的生命中存在，她會成為加拿大國家歷史的重要部份。」





美國總統拜登形容英女王是尊貴無比的女性元首，為美英盟友關係貢獻良多。他又提到自己和繼任國王的查理斯熟悉，會繼續強化女王留下的兩國關係的遺產。



新西蘭總理阿德恩就英女王逝世召開記者會。 Source: AAP 新西蘭總理阿德恩表示有幸「這個非凡的女性」成為他們的女王，而今日是「一個章節的終結」。法國總統馬克龍感謝女王一直熱心促進英法之間的友誼。





聯合國秘書長古特雷斯在社交網站發佈女王生前在聯合國發表講話的照片，讚揚她參與改變世界的工作，包括亞洲和非洲的去殖民化和英聯邦的演化，也在氣候變化大會上講話。





安理會和大會都舉行了默哀儀式。



曾經和現在的「敵人」也表示哀悼。





曾於1982因福克蘭群島主權爭端而與英軍開戰的阿根廷，外交部發聲明對英女王逝世表示「遺憾」，「在這個悲傷的時刻與英國人民及女王的家人在一起。」





雖然因為入侵烏克蘭而被英國及西方國家制裁，俄羅斯總統普京仍向國王查理斯送去悼念之情，希望他在喪母之痛中保持「勇氣和堅韌」。



