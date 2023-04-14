【時事百寶箱】新英王加冕大典：歷史淵源及儀式流程

新英王查理斯三世 (King Charles III) 及王后卡米拉 (Queen Consort Camilla) 將在 星期六 (5 月 6 日) 舉行的加冕典禮 上，正式將王冠戴在頭上，象徵頭銜改變及移交權力，亦是正式確定君主成為英國國教聖公會的領袖地位。



君主在獲加冕前已正式繼位

不過，其實英國君主並不一定要透過加冕才能成為國王——愛德華八世 (Edward VIII) 當年未有接受加冕但仍是一國之君，而查理斯三世在已故女王伊利沙伯二世 (Elizabeth II) 離世的那一刻就已自動成為國王。同時，加冕典禮 (coronation) 亦與登基儀式 (ascension) 有別。





查理斯三世登基大典已於 2022 年 9 月 10 日 (即已故女王駕崩兩日後) 舉行。登基儀式標誌著前任君主的離世，故此一般是靜默反思及追悼已故君主的時刻，多於慶祝及舉行聚會的日子。相反，加冕典禮則更著重於喜慶，並在儀式上正式將王冠戴在新君主的頭上。加冕儀式舉行的日子亦並無限制，而事實上已故女王伊利沙伯二世足足繼位超過一年後才正式獲加冕。



1953 年 6 月 4 日: 英女王伊利沙伯二世的加冕典禮舉行後，王室成員在白金漢宮 (Buckingham Palace) 合照。 Credit: Keystone/Getty Images 加冕典禮是盛大慶典的場合，亦是莊嚴的宗教儀式 ，進行的過程及禮儀在過去千多年以來都基本上維持未變。在過去 900 年間，儀式都在英國倫敦的西敏寺大教堂 (Westminster Abbey) 舉行，並由聖公會坎特伯雷大主教 (Archbishop of Canterbury) 主持——這個主持加冕典禮的角色可以追溯至 1066 年諾曼第入侵並征服英格蘭的時候，並一直沿用至今。



國王遊行 (The King's Procession)

在加冕儀式當日，查理斯國王及卡米拉王后將在當地時間上午約 10 時 20 分 (澳洲東岸標準時間同日晚上 7 時 20 分) 離開白金漢宮，開始巡遊前往西敏寺大教堂 。





巡遊期間，國王及王后將會乘坐 2012 年由澳洲製造的鑽禧馬車 (Diamond Jubilee State Coach)，該輛馬車是當年為紀念女王伊利沙伯二世在位 60 周年而製造的。自製成以來，曾經坐在馬車上的，就只有已故英女王本人，而她由菲臘親王或到訪英國的他國國家元首陪同坐在馬車上的次數亦只屬少數。





鑽禧馬車車頂的鍍金王冠是用英國皇家海軍戰艦勝利號 (HMS Victory) 的橡木雕刻而成，而車內鑲嵌著來自與英國及英國歷史有特定聯繫的建築物或地方的木材、金屬及其他物料的樣本，當中包括：



王室大宅：包括白金漢宮、肯辛頓宮、溫莎堡及荷里路德宮 (Palace of Holyroodhouse)

大教堂：包括聖保羅大教堂及西敏寺大教堂

歷史悠久的船隻，如皇家海軍軍艦瑪麗玫瑰號 (Mary Rose)

「國王遊行」所用的鑽禧馬車 (Diamond Jubilee State Coach)。 Source: Supplied / The Royal Household 而馬車將由六隻溫莎灰馬牽動，由皇家騎兵護衛隊的陪同下，透過中央大閘離開白金漢宮、沿著林蔭大道 (The Mall)、途經海軍拱門 (Admiralty Arch) 及查理斯一世 (Charles I) 的雕像，再沿著白廳 (Whitehall) 大道及國會街 (Parliament Street)、途經議會廣場 (Parliament Square)，抵達西敏寺大教堂，並在上午 11 時 (澳洲東岸時間 8 時) 舉行加冕典禮。



加冕典禮

在典禮上，首先會舉行承認及宣誓儀式。查理斯國王將站在擁有 700 年歷史的「加冕椅」旁邊，由坎特伯雷大主教向聚集在大教堂內的人展示君主，全體在場人士高呼「天佑國王」(God save the King) 並奏響號角。





加冕椅，亦稱為「聖愛德華寶座」 ，在 1300 年製造；自 1626 年以來英國所有歷任君主均曾坐在寶座上。然後，查理斯國王則將許下誓願，宣誓維護法律、以法律及慈悲統治國家、行使正義、維護英國國教。





他並將坐在加冕椅上，接受大主教「傅油、祝福及祝聖」。



用來盛載聖油的聖瓶，以及 1953 年英女王伊利沙伯二世加冕典禮上使用的加冕匙。 Source: AAP, Press Association / Matt Dunham/Alamy 傅油期間，坎特伯雷大主教將根據秘方配製的聖油塗抹在國王的手、胸部和頭部。據知，聖油含有龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉和肉桂等。此外，為查理斯配製的聖油不含任何來自動物的成份。





他並將獲授予代表宗教及道德權威的王室寶球 (Royal Orb) 及代表權力的君主權杖及戒指。





最後，大主教將聖愛德華王冠戴在查理斯三世的頭上，大教堂將敲鐘兩分鐘、號角響起、全國各地鳴響禮炮致敬。





此後，國王將離開加冕椅，移步到王座，並接受大主教、王室成員等跪拜致敬。而王后卡米拉亦將以同樣的方式接受傅油及戴上冠冕。



加冕遊行 (The Coronation Procession)

約在下午 1 時 (澳洲東岸時間 10 時)，加冕典禮完成，查理斯國王及卡米拉王后將進行第二次巡遊，由西敏寺大教堂返回白金漢宮。今次巡遊較第一次更大規模，路線與第一次相同 (分別在於相反方向)。





今次巡遊將包括各英聯邦國家及英屬海外領土的武裝部隊成員、英國武裝部隊的所有軍種人員、君主的保鏢及皇家水手。





而國王及王后將乘坐黃金馬車 (Gold State Coach)。該輛馬車是在 1760 年委託製造，並在 1831 年威廉四世國王 (William IV) 加冕典禮至今所有歷次加冕禮都曾經使用。由於馬車重達四噸，故此將由八隻溫莎灰馬牽動，而且行走速度亦更慢。



「加冕遊行」所用的黃金馬車 (Gold State Coach)。 Source: Supplied / The Royal Household 返回白金漢宮後，國王及王后將接受參與巡遊的英國及英聯邦國家武裝部隊人員致敬。此後，在場服役人員將向國王歡呼，以示武裝部隊在國王及王后加冕當日向二人表示敬意。





詳情請聽余睿章在今集「時事百寶箱」的講解：



收聽節目 【時事百寶箱】新英王加冕大典：歷史淵源及儀式流程 SBS Chinese 05/05/2023 07:14 Play



