澳洲國民應否宣誓效忠英王？共和派斥「過時兼離地」

英王查理斯三世的加冕禮將於5月6日舉行，澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）和總督克利（David Hurley）將會率領一個代表團赴倫敦出席。





加冕禮將會作出現代化調整 ，首次以「人民效忠儀式」（Homage of the People）來取代傳統的「貴族效忠儀式」。





坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）辦公室呼籲英聯邦國家的所有國民參與這個儀式，「由心而發，向他們無可置疑的國王、所有人的捍衛者表示敬意」。





屆時，典禮上將宣讀「參與宣誓的全體民眾，無論你在哪裡，請齊聲說」，然後現場或觀看電視直播的民眾說：「我發誓，我將忠實效忠於陛下，並依法效忠於您的繼承人。願上帝幫助我。 」





現場隨後將奏響號角。大主教將宣佈「天佑國王」，所有人將回應：「上帝保佑查理斯國王。查理斯國王萬歲。願國王永遠長存。」



艾巴尼斯昨日（5月1日）被傳媒問及澳洲人應否參與宣誓效忠國王時，沒有正面回應。





他僅表示，加冕禮是「重要儀式」，英國王室成員「在這裡總是受到歡迎」。「我想見到國王訪問澳洲，我已發出邀請......其中一項已發生的事是，當我們作為國會議員宣誓時，當然已向君主宣誓效忠。」





他此前曾表示考慮在工黨第二個任期發起共和公投，但在去年9月英女王逝世後，他再沒有提過。



再度引發辯論

共和派批評，要求現代澳洲人向君主宣誓效忠的做法「離地」；而保皇派則批評艾巴尼斯沒有鼓勵澳洲人參與。





澳洲君主主義者聯盟（Australian Monarchist League）的宣傳主任、前自由黨參議員艾比茲（Eric Abetz）表示，作為堅定共和派的艾巴尼斯正利用廣泛的策略來打擊君主制運動。





「很遺憾我們的總理從內心不鼓勵澳洲人向澳洲的國王宣誓效忠，特別是在加冕禮的歷史時刻。這笨拙的親共和立場完全缺乏恩典和同理心，反映他作為個人和總理都非常差劣。」





而澳洲共和運動（Australian Republican Movement）的執委Adam Spencer認為，總理很難回答這種問題，但更重要的是要明白「人民效忠儀式」的意義何在。





他指，總理和總督已代表澳洲人宣誓效忠，「在2023年，有人代我宣誓，我不用（半夜）起床去自己宣誓......我們會稱自己的國家是民主制，而非君主制。」



