【共和大辯論】用原住民領袖取代君主？

澳洲應否轉向共和制，在英女王喪禮結束後繼續成為話題。作為共和支持者的總理艾巴尼斯已表明不會在首個任期內就此發起公投，而反對黨領袖達頓則希望澳洲維持君主立憲制。





不過坊間仍在辯論之中。十號台電視節目主持阿里（Waleed Aly）上星期突發奇想，提出任命一位原住民終身擔任澳洲的國家元首，取代英國君主的地位。





這個異想天開的建議引發廣泛討論。澳洲共和運動表明反對，有學者批評此舉缺乏對原住民文化的了解，但原住民社區則對此持開放態度。



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原住民成為澳洲國家象徵？

阿里在節目中表示，英女王留下的持續性、歷史性和儀式性的體會，無法被一個總統取代，而君主制的力量正體現在其沒有實權。「女王受到愛戴是因為她通常保持沉默。」





他說每個國家都需要一個代表全體國民的象徵。「要共和制，是因為君主制是錯誤的象徵。原住民的爭議更激烈，對他們而言（英國）王室不僅僅是外國人，更是掠奪（的象徵）。」





他認為由原住民擔任國家元首可以讓王室的地位和儀式延續，只是改變內容，這更適合澳洲。



阿里表示，目前的君主已經「永遠是白人」而且禁止天主教徒，因此限制國家元首為原住民種族可以接受。他也承認這個建議有很多問題，比如如何選出原住民領袖。





「我承認這很初步，還有很多問題要解決。但它既保留了君主的特質，又是我們獨特的（象徵）。」





原住民事務部長貝妮早前表示，原住民社區對君主的態度複雜——君主一方面是殖民主義的痛苦提醒，另一方面很多原住民都對女王作為母親、祖母的身份非常尊重。



原住民總督是好開始

墨爾本大學的澳洲原住民研究學系創辦人Marcia Langton教授表示，其實1999年共和制公投前已有由原住民擔任國家元首的提議。她認為主要的問題是原住民元首需要哪些特質、如何選出。





她提到，當年公投失敗，其中一個原因是很多人怕當時的政壇紅人、一國黨領袖韓珍（Pauline Hanson）會成為國家元首。



墨爾本大學的澳洲原住民研究學系創辦人Marcia Langton教授。 Credit: BENT3LAND PRODUCTIONS 本身是原住民的她指出，原住民擔任國家元首，和原住民擔任部落長老，是完全不同的概念。「長老在原住民社會中的角色是一個習慣性的角色。不是世襲但部份世襲，同時必須滿足領導能力。」





相較之下，她認為可以考慮任命原住民為全國和各州地的總督。「自從（1976年）Doug Nicholls爵士以來，再沒有原住民被任命。」





坎培拉大學校監、原住民長老Tom Calma教授也支持原住民出任總督，或者協助總督履行部份職務。





他認為阿里的想法「很大膽」，是引起辯論的好開始。



坎培拉大學校監Tom Calma教授。 Source: SBS / Supplied

「缺乏常識」

然而，麥覺理大學講師、來自Gomeroi部落的Amy Thunig博士表示，非原住民不應代表原住民發聲，除非被要求這樣做，以避免把「缺乏常識」的想法帶到全國討論平台。





她在社交平台表示，阿里的建議缺乏對原住民部落的長老制度和為何長老制度在原住民文化中可行的了解。





她直言此舉是「在喋喋不休中加入你自己的聲音——尤其是當你有一個響亮的、平台化的聲音時，這實際上會淹沒原住民的聲音，然後從非原住民那裡收集/竊取支持」。



澳洲共和運動（ARM）也不支持阿里的建議。全國總監Sandy Biar向SBS新聞表示，澳洲作為民主國家，應該有由澳洲人選出的國家元首，且任何澳洲人都能成為國家元首。「澳洲人不需要也不想要一個國王，或者國王一般的國家元首。」





與此同時，共和運動將會開展全國性的宣傳，呼籲民眾支持轉向共和制。

