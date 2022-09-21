【女王逝世】民調：支持澳洲走向共和人數下跌

要點 民調指假如今天就澳洲是否成為共和國舉辦公投將不獲通過

維州是唯一一個大多數受訪者表示支持共和制的州份

英女王離世後，澳洲隨即有聲音要求就澳洲是否脫離君主立憲制變成共和國重新討論，但假如今天就有關議題舉辦公投，將不會通過。





根據 Resolve 所做的一項民意調查指，澳洲民眾被問及是否支持國家修改憲法，並放棄君主立憲制時，只有 46% 的人回答「是」。





早前，有聲音呼籲盡快就相關議題展開討論，即使總理艾巴尼斯一再表示，現在不是討論推進共和制的適當時機。



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Resolve 的民意調查 在九份報章上發表， 發現維州是最多受訪者支持澳洲成為共和國的唯一個州份。





至於 18 至 34 歲的年輕澳洲人當中，有 54% 的人支持澳洲脫離英國君主立憲制，只是僅僅超過半數。





約 75% 的受訪者表示，女王在位期間做得很好，而 45% 的受訪者表示，相信英王查理斯三世擔任澳洲國家元首時會做得很好。



副總理馬利士（Richard Males）表示，這項民意調查，反映澳洲人在女王逝世後對她及其家人的支持。





他向澳洲廣播公司（ABC）說：「我認為大家不應在英女王伊利沙伯二世離世這個歷史性時刻後，過份解讀關於澳洲成為共和國的民意調查。」



澳洲將在周四於坎培拉國會大樓，為已故英女王舉辦全國追悼會，並將這天定為公眾假期，作為全國哀悼日。





雖然金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）指出，追悼會不會開放予公眾參與，但目前為止，首都已經舉辦了多項公眾紀念活動。



英女至的全國追悼會將於澳洲東岸時間上午 11 點開始在全國直播，開始前全國會先默哀一分鐘。





總理艾巴尼斯表示，追悼會將令全國民眾能夠向已故女王的所作出的貢獻及服務表達敬意。

