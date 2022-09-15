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你是否認為英女王離世是一個適當時機澳洲走向共和呢？』

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AUSTRALIA REPUBLIC

澳洲在 23 年前、即1999年時經已就是否應該走向共和進行過一次全民公投，當時民眾是選擇繼續留在英聯邦而否決走向共和。 Source: AP / ROB GRIFFITH

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Published 15 September 2022 at 1:45pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS

英女王伊利沙伯二世最近突然離世後，除了讓英國有新君主之外，對於目前許多英聯邦國家而言，亦再次觸發他們考慮這會否是一個適當時候脫離英聯邦又或者宣布正式成為一個獨立國家，而在澳洲亦再次引發這是否是一個適當時機走向共和的辯論。

Published 15 September 2022 at 1:45pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
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其實澳洲在 23 年前、即1999年時經已就是否應該走向共和進行過一次全民公投，當時民眾是選擇繼續留在英聯邦而否決走向共和。當時，支持及反對共和的人都表示在該次公投後，只要英女王在世，他們都不會再討論這個議題。

不過，時移世易，現時許多支持共和的人士都認為這個可能是一個好時機。像支持澳洲走向共和的組織 Real Republic Australia的發言人馬歇爾（Lindsay Marshall）表示，高層皇室成員一直將這個選擇權留給澳洲人來決定。

馬歇爾又表示，事實上，組成英聯邦的五十多個國家中，有34個現已走向共和。他亦認為，即使澳洲走向共和，仍然會歡迎王室成員來到澳洲探訪。

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去年，加勒比海國家巴巴多斯 (Barbados)便脫離以女王為國家元首，成為世界上最新的共和國。而牙買加是最新一個宣佈計劃成為共和國的英聯邦國家，並且希望可以在 2025 年實現這個目標。

不過，支持君主立憲制度的人表示，英女王剛剛離世，目前並不是重新討論這個問題的適當時機。在今集【大眾論壇】， 我們亦想問問大家：『你是否認為這是一個適當時機澳洲走向共和呢？』
*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。
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