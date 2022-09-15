你是否認為英女王離世是一個適當時機澳洲走向共和呢？』

其實澳洲在 23 年前、即1999年時經已就是否應該走向共和進行過一次全民公投，當時民眾是選擇繼續留在英聯邦而否決走向共和。當時，支持及反對共和的人都表示在該次公投後，只要英女王在世，他們都不會再討論這個議題。





不過，時移世易，現時許多支持共和的人士都認為這個可能是一個好時機。像支持澳洲走向共和的組織 Real Republic Australia的發言人馬歇爾（Lindsay Marshall）表示，高層皇室成員一直將這個選擇權留給澳洲人來決定。





馬歇爾又表示，事實上，組成英聯邦的五十多個國家中，有34個現已走向共和。他亦認為，即使澳洲走向共和，仍然會歡迎王室成員來到澳洲探訪。





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去年，加勒比海國家巴巴多斯 (Barbados)便脫離以女王為國家元首，成為世界上最新的共和國。而牙買加是最新一個宣佈計劃成為共和國的英聯邦國家，並且希望可以在 2025 年實現這個目標。





不過，支持君主立憲制度的人表示，英女王剛剛離世，目前並不是重新討論這個問題的適當時機。在今集【大眾論壇】， 我們亦想問問大家：『你是否認為這是一個適當時機澳洲走向共和呢？』



*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。



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