10名傑出澳人受邀出席女王喪禮 南澳華裔牙醫在列

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）昨日（9月13日）下午公佈10人名單，他們都是基於白金漢宮方面要求、受澳洲政府邀請的傑出人士。





艾巴尼斯表示，受邀者都對澳洲作出了非凡貢獻：「我們確保8個州地都有代表，而出席者中會有相當多的澳洲人。」





其中唯一一名受邀的亞裔人士是南澳年度傑出青年Trudy Lin。她在今年澳洲日接受SBS普通話組 訪問 ，談及她作為特殊牙醫顧問，如何為殘疾人、精神病人和癌症病人等有複雜醫療狀況的患者提供口腔護理，以及用專業知識幫助無家可歸者和家庭暴力受害人。



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特殊需求牙醫之路

28歲的Trudy從事牙醫是因為父親。她的父親是來自中國的移民，患有四環素牙（Tetracyclines Deigning）。這是一種在70年代的中國很常見的口腔疾病，會令牙齒出現黑斑。





她說：「口腔像是人體的一道大門，進食困難影響了他的健康。他微笑時人們的反應也影響了他的就業機會和社交，對他的自尊和心理健康產生了負面影響。這真正點燃了我成為牙醫的熱情，能夠幫助那些跟我父親一樣面臨類似困境的人。這讓人們可以真正生活，可以自由吃飯、說話和微笑。」



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2015年，Trudy正式成為一名牙醫，並於2020年完成特殊需求牙科研究的博士學位。





特殊需求牙醫為殘疾、智力缺陷、患癌等人士提供口腔護理。目前全澳的特殊需求牙科顧問只有約20人，Trudy就是其中之一，也是最年輕的一個。





「我最小的弟弟患有自閉症，我的祖母因為癌症去世了。他們的經歷讓我了解到他們的口腔健康面對著更多風險，比如藥物的副作用。我也親眼看到，他們在獲得所需要的幫助時存在多少障礙。這就是我想專攻特殊需求領域的原因。」



超出牙醫範圍的服務

在幫助這些有特別需求的病人時，Trudy也逐漸了解到他們面對的其他困難。「如果我的病人沒有房子住，他們怎麼能優先考慮去看牙醫呢？」





她隨後做了很多研究，還參與了一個包括建築專家和殘疾社區在內的項目團隊。「我認識到，無論是世界還是房屋，有很多看似理所當然的事情，對需要以來輪椅生活的人來說則不然。」





例如一個簡單的門把手，長者和病人的手指可能不會那麼靈活，使用旋轉式把手會有困難，而槓桿式把手就會讓難題迎刃而解。





她笑稱：「我知道這似乎有點超出了我作為牙醫的任務範圍。但它確實有助於增加人們獲取口腔護理的機會……我的理念是，我不只照顧牙齒，我也要照顧牙齒背後的那些人。」



南澳年度傑出青年、華裔牙醫Trudy Lin。 Credit: Supplied

多元文化背景的力量

Trudy生於一個多元文化家庭，父親來自中國，母親來自越南。談及自己的多元文化背景，她認為，這不僅讓她意識到家庭的重要性，還影響了她的人生選擇方面。





她視七年前患癌過身的祖母為最大的榜樣。 「她在越南長大，非常貧窮。她決定搬來澳洲，給家人一種充滿更多機會的生活。從小她就教我要找到激情和目標，努力工作，對擁有的一切心懷感激。看著她抗癌過程中的每一個挑戰，我更加堅定信念，通過我的專業幫助有類似困難的人。」





談及「澳洲人」這個概念，她認為：「這意味著你屬於一個多元文化社區，這個社區包含著所有不同信仰、經歷和背景的人。每個人都被包含其中，每個人都被賦予平等的機會，所有人都能被聽到、被尊重，每個人有其獨特的重要性，都富有內在價值。」



除了Trudy，i4give Day基金創辦人阿布達拉（Danny Abdallah）受邀出席英女王喪禮。





他的三名子女及他們的表姊妹在2020年2月雪梨Oatlands一場車禍中喪生。司機之後被判坐監28年，並在刑期上訴中得到死者親屬的諒解。





為紀念這些孩子，阿布達拉成立了i4give Day基金，在社區傳揚寬恕的力量。「這讓我們活在平靜和恩典中，我相信如果我的孩子在這，他們也會說『原諒他吧』。」





艾巴尼斯讚揚他「把悲憤化為慷慨」。



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其他受邀出席英女王喪禮的主要是今年和去年的聯邦及各州地的年度傑出澳洲人，包括今年的年度傑出澳洲人、殘奧網球手兼殘疾人權益倡議者奧爾科特（Dylan Alcott）。





其他還有今年和去年的年度傑出長者Valmai Dempsey和Miriam-Rose Ungunmerr Baumann、今年的年度澳洲英雄Shanna Whan、昆州和塔州的年度英雄Saba Abraham和Kim Smith、年度傑出西澳人Helen Milroy。





此外，著名練馬師華禮納（Chris Waller）也在名單之列。他曾經培養出世界名馬「雲絲仙子」（Winx），也因為為女王照顧多匹愛駒而有多年私交。



聯邦政府公佈出席英女王喪禮的10名澳洲人名單。 Source: SBS 這10位嘉賓將加入總理艾巴尼斯伉儷和總督克利（David Hurley）伉儷，與澳洲駐英國署理高級專員Lynette Wood組成澳洲代表團，出席英女王喪禮。





艾巴尼斯在英期間會與國王查理斯三世及各國領袖會面，回國後會參與9月22日在國會大樓舉行的全國哀悼日儀式。





另外，英聯邦中的最高級軍事勳章，維多利亞十字勳章（Victoria Cross）的所有在世的獲得者，都受邀出席喪禮，包括4名澳洲退伍軍人Ben Roberts-Smith、Keith Payne、Mark Donaldson和Daniel Keighran。他們是受英方邀請，不會與澳洲代表團同行。

