【女王喪禮】破傳統西敏寺舉行 當年婚禮地

要點 女王靈柩當地今日星期日從蘇格蘭Balmoral城堡運到首府愛丁堡，再由飛機運往倫敦

女王的喪禮破傳統在西敏寺教堂，也是她大婚舉行的地方舉行

澳洲多個地方有悼念活動，包括雪梨歌劇院投放女王肖像

女王駕崩後，靈柩一直安放在Balmoral城堡的大廳，城堡是女王在蘇格蘭的避暑山莊，靈柩橡木棺上有著蘇格蘭皇家標準象徵，頂部有一個花圈，女王當地時間上星期四（9月8日），在城堡安詳地辭世，終年96歲。





當地時間今日星期日，靈柩會由靈車通過偏遠的高地村莊到達蘇格蘭首府愛丁堡，在六個小時的旅程中，民眾將表達他們的敬意。 然後，靈柩將於星期二由飛機往倫敦，安放在白金漢宮，然後會運到西敏寺大廳，4日後到 9 月 19 日上午 11 點（澳洲東部標準時間晚上 8 點）在西敏寺教堂舉行葬禮。





今次是西敏寺教堂自1760年喬治二世國王（King George II）以來，再有君主舉行的喪禮。





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之前，在溫莎的聖喬治教堂舉行君主的葬禮幾乎已成為傳統。





自從 11 世紀，懺悔者國王愛德華 (King Edward the Confessor III) 建造以來，西敏寺教堂院一直是君主的重要場所。國王的就是埋在教堂墓園裡。





女王的一生中，西敏寺教堂一直是一個特別的地方。 1937 年 5 月 12 日，她小時候在那裡見證了她的父親國王喬治六世（King George VI）的加冕典禮。





女王年輕時，身份還是公主，與菲臘親舉行婚禮的地方。





在9月19日喪禮儀式結束後，女王靈柩將從倫敦運到溫莎城堡的聖喬治教堂。 與夫婿已故菲臘親王一起安葬。





菲臘親王去年4月辭世，終年99歲。他的喪禮在聖喬治教堂舉行。他的靈柩安放在教堂內皇室庫內。





在女王的喪禮結束後，靈柩會運往倫敦，國王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel），到時菲臘親王的靈柩也會運送來教堂墓園，與女王一起埋葬。





教堂是在女王的父親，喬治六世去世後建造的。 2002年，王太后和女王的最細妹妹，瑪嘉烈公主也安葬在教堂墓園。





她的丈夫菲利普親王，後者於去年四月在聖喬治教堂告別。 葬禮結束後——他的棺材抵達愛丁堡公爵親自設計的定制路虎——菲利普親王被安葬在聖喬治教堂的皇家金庫中。 但這只是一個臨時地點，因為女王將被安葬在喬治六世國王紀念教堂，菲利普親王將被移到她身邊。 教堂是在女王的父親喬治六世國王去世後建造的。 2002年，他的妻子王太后和他們的小女兒瑪格麗特公主加入了他的行列。





在澳洲，女王辭世後，各地都有悼念活動，有教堂放弔唁冊，民眾可以簽名悼念，雪梨歌劇院投放女王肖像悼念。





至於9月19日女王喪禮，澳洲會有電視直播女王的喪禮，相信到時全澳將有會所等的地方，設置屏幕讓公眾可以看直播。





總理艾巴尼斯宣布9月22日，是一次過的全澳公眾假期，悼念女王駕崩。另外也會在坎培拉國會大禮堂Great Hall舉行悼念活動。

