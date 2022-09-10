查理斯國王正式登基成爲英國君主

這項登基儀式是基於古老的儀式和習俗 - 以禮炮並向整個城市及大英帝國發出公告為特色。





現年 73 歲的查理斯三世是在周四英女皇當日離世後，立即接替了英國王位，並由一個有數百名政治家、主教及高級公務員組成的王位繼承理事會正式宣佈他繼任英國國王的職務。





其後，查理斯國王在聖詹姆士宮發表演講，他表示深明自己繼承的職責，任重而道遠。





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查爾斯國王表示：「在承擔這個責任時，我將跟隨留給我令人鼓舞的榜樣上，致力維護憲政體制，為英倫三島以及全世界英聯邦國家及領土的人民謀求和平、和諧與繁榮。為此，我寄望在履行這些職責的過程中，我將會得到屬土人民的愛戴以及忠誠的支持。」





這一次的登基儀式首次在電視上直播。





此外，英國皇室官員透露，伊利沙伯女王的國葬儀式將於 9 月 19 日星期一舉行，與此同時，查理斯王子已經在一個莊嚴及傳統的儀式上正式登基成爲英國君主。





英女王享年 96 歲，她在位 70 年後去世，英國政府一早已經制定及安排好一連串全國哀悼及國葬儀式。





伊利沙伯女王的靈柩將於週日離開她在蘇格蘭的莊園，由靈車通過偏遠的高地村莊送到蘇格蘭首都愛丁堡，在六小時的車程中，靈車會停下來讓國民向女王表達最後的的敬意。





英女王的靈柩將於週二飛往倫敦，在白金漢宮停放，然後被帶到西敏寺大廳，開放給民衆瞻仰遺容，直到 9 月 19 日上午 11 點（澳洲東部標準時間晚上 8 時）在西敏寺教堂舉行葬禮。





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