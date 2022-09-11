【紀念女王】澳洲將9月22日定為公眾假期 全國哀悼英女王

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）宣佈，會將9月22日定為公眾假期，全國哀悼英女王伊利沙伯二世。

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在墨爾本，有電子廣告牌上換上美女王伊利沙伯二世女王的照片，以作紀念。 Source: AAP / CON CHRONIS

重點
  • 澳洲將9月22日定位公眾假期，全國哀悼英女王伊利沙伯二世。
  • 澳洲總督克利宣讀公告查理斯三世正式登基的消息。
  • 新州今天所有公共交通服務免費，讓民眾出席悼念儀式。
總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，將9月22日定為一次性的公眾假期，並列為全國哀悼日，讓民眾向女王表達敬意。

艾巴尼斯向澳洲廣播公司 ABC 節目《Insiders》表示，他昨天和所有的州長和領地的首長討論過，今早會正式發信給他們，「他們都同意定立這個一次性的全國公眾假期是合適的。」

至於英女王的葬禮，將於 9 月 19 日星期一，在倫敦在倫敦西敏寺舉行。

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總理艾巴尼斯及澳洲總督克利（David Hurley） 將前往出席。
克利今早在國會大樓宣讀公告查理斯三世正式登基的消息，然後鳴放 21 響禮炮。

各州州長將在全國各地舉行的儀式上，發表自己的宣言。

新州宣佈，今天所有公共交通服務免費，讓民眾可以從下午12時 30分開始，前往州議會大樓外，參與這項歷史性活動。

雪梨歌劇院的風帆外牆，以及其他地標，都會繼續投射英女王伊利沙伯二世的肖像，以作紀念。

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Published 11 September 2022 at 11:16am, updated an hour ago at 12:40pm
By Timothy Wu
Source: AAP