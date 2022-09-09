【英女王逝世】澳洲全國悼念活動一覽

澳洲不會和英國一樣舉行官方的哀悼期，但會舉辦為期兩個星期的全國悼念活動，稍後會公佈全國哀悼日。





各機構懸掛在旗杆的澳洲國旗已降下半旗。根據傳統，澳洲國旗會跟隨白金漢宮的英國國旗，從君主駕崩之日起一直半降至喪禮當日，除了新王登基儀式那一天。全國哀悼日也會下半旗。





國會即日起休會14日，並會在復會時發起悼念動議。休會期間國會將舉行追悼會。國會外今日黃昏會鳴響禮炮，枚數為女王歲數，每枚間隔10秒鐘。根據傳統，禮炮儀式均在黃昏，如果君主駕崩的消息是在中午之前，會在當日進行，中午之後則在翌日。



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聯邦政府已公佈14日的全國悼念活動的計劃。女王逝世當天即今日，被稱為「D Day」，翌日為「D+1」，以此類推。





14日期間，坎培拉的國會和總督府都會設置吊唁冊，總理及內閣辦公室的網頁會開放網上吊唁給公眾。各州和領地政府也會為公眾開放現場或網上的吊唁冊。





總督、總理、反對黨領袖、各部長和國會議員，將於明日在國會大樓的女王露台獻花。





在此之前，英國D+1的上午10點至12點，即澳洲東岸時間今晚7點開始，倫敦會舉行主權宣告和新王登基儀式。英聯邦國家代表都會出席，包括澳洲駐英國高級專員；樞密院委員亦會參與，包括兩名澳洲委員。





本周日即D+2，澳洲會在上午11點進行主權宣告儀式，總理和行政會議成員獲總督通報君主登基的消息，並宣告效忠新王。





之後總督會在國會向公眾宣讀相關宣告，然後鳴放21響禮炮。各州地政府可各自進行主權宣告儀式。國會和地方的宣告儀式會開放公眾入場。





而英國D+2中午，新君主即國王查理斯三世將會見英聯邦國家代表，翌日將會在倫敦國會發表登基演說。



即將登基的查理斯曾於2011年訪問澳洲。 Source: AAP / Prince Phillip - AAP D+6，總理和總督將會赴英面聖。澳洲等英聯邦國家會派出士兵，在D+4至D+10期間駐扎英格蘭Pirbright軍營，國王在D+7前往檢閱各國部隊。





D+8，總理和總督會在西敏寺瞻仰女王遺容，然後當天稍後與駐英專員一同獲國王接見。總理和總督還會參與第二晚國王為各國領袖及社會賢達舉行的歡迎晚宴。





女王的喪禮在D+10上午11點舉行，總理、總督和駐英專員會出席。





總理和總督返澳後將舉行國家悼念儀式，出席者包括各州督、部長、國會議員、州長及領地首席廳長、前總理和部長、前總督、各國大使、國防軍司令、首席大法官、首府市長、女王關聯機構的主管、以女王命名的機構的主管、年度澳洲人得主等。





最後會有全國哀悼日，再次下半旗致哀，上午11點全國默哀一分鐘。當天不會要求停止任何娛樂活動。



問與答

公眾如何致哀？





坎培拉的國會和總督府，以及各州地的總督府，都會設置吊唁冊。公眾也可以在總理及內閣部網頁和各州地政府相關網頁致哀。





公眾如何獻花？





坎培拉的國會大樓和總督府外都可以獻花，各州地也可自行安排獻花。但英國王室此前表示，希望大家不要獻花，而是捐錢給慈善機構。





有哪些慈善機構或機構與女王有關聯？



Anglican Mothers' Union Australia

Australian Medical Association

Australian Physiotherapy Association

Australian Racing Museum

Australian Red Cross Society

Commercial Representatives' and Agents' Association of Australia Limited

Naval Association of Australia

Royal Australian Air Force Reserve

Royal Australian Army Nursing Corps

Royal Australian Army Ordnance Corps

Royal Australian Engineers

Royal Australian Infantry Corps

Royal Australian Institute of Architects

Royal Prince Alfred Hospital

Royal Women's Hospital, Melbourne

Royal Regiment of Australian Artillery

Season of Culture 2021-22

The Institution of Engineers, Australia

The Returned & Services League of Australia Limited

The Royal Children's Hospital, Melbourne

The Royal Humane Society of Australasia

The Royal Melbourne Hospital

The Royal Society of Western Australia

The Scout Association of Australia

Young Men's Christian Association of Australia

Young Women's Christian Association of Australia

Young Women's Christian Association of Australia

Royal Women's Hospital, Melbourne

The Royal Children's Hospital, Melbourne

The Royal Melbourne Hospital