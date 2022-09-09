【世上執政最長君主】英女皇伊利沙伯二世逝世

白金漢宮發表聲明，指英女王伊利沙伯二世是在當地星期四下午在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡安詳去世，1926年出生的英女王是於1952年登基，在位70年期間見證巨大的社會變遷，她亦是英國史上在位最長時間的君主和全球最年長的君主。





白金漢宮較早亦曾經發表聲明，指伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡接受醫學監察，由於醫生對她的身體狀況感到擔憂，所以，包括查理斯等王室成員之後亦趕往當地陪伴。英女王星期二曾在當地任命新首相卓慧思，之後，醫生囑咐她要休息，所以原定於星期三與樞密院的網上會議亦要推遲。白金漢宮在當地星期四傍晚六時許宣布女王死訊後下半旗致哀。





王儲查理斯發表聲明，指母親去世對他和他的家人來說是最悲傷的時刻，並表示會深切哀悼一位珍貴的君主和深愛的母親，明白整個國家及全球無數的人深深感受到她離去的哀傷。





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其實，英女王自丈夫菲臘親王去年逝世後，她的健康亦備受關注。她於今年2月曾經確診新冠病毒，之後痊癒，到3月底出席亡夫菲臘親王的感恩追思會， 相信大家都不會忘記她獨自一人坐在教堂內的照片。而到今年6月，英國官方為她慶祝登基70周年的一連四天的活動，英女王在首日並未按慣例到騎兵衛隊閱兵場出席，改為在白金漢官露台迎接遊行完的騎兵。到壓軸的巡遊活動，她亦沒有與王室成員一起坐在包廂觀賞，直到尾聲才再次現身白金漢宮露台。





在聽到英女王死訊後，白金漢宮外有成千上萬民眾冒雨聚集，部分人神情哀傷並落淚，有民眾在鐵閘外獻花。





在聽到英女王死訊後，白金漢宮外有成千上萬民眾冒雨聚集，部分人神情哀傷並落淚，有民眾在鐵閘外獻花。 Credit: Yui Mok/PA 英女王曾經訪問澳洲達 15 次， 總理艾巴尼斯發表聲明，指英女王的逝世是標誌著一個時代的結束，艾巴尼斯亦代表政府及人民向王室表達最深切的哀悼。他亦在今早向全國發表電視講話，並表示英女王的逝世令澳洲深切感到婉惜。







艾巴尼斯表示：『英女王伊麗莎白二世是我們大多數人所認識、亦是唯一一位到過澳洲訪問的君主。而在她七十年的統治中，英女王是在迅速的變化裡一個罕見和令人安心而恆常不變的一位人物，英女王亦是澳洲國家中一位有睿智而持久存在的人物。澳洲有十六位總理曾與她工作，亦有十六位總督代表她在澳洲任職。』







同時，總理亦證實他會在未來數日內與總督赫利一起前往倫敦，與新國王查理斯三世會面， 原定於下星期復會的國會亦會暫停至少 15 天。





總督赫利亦有發表聲明，對英女王去世深感悲痛。而總督赫利亦會在今晚 6 點 55 分就英女王的去世向全國發表講話。同時，多國領袖亦向女王致敬， 其中美國總統拜登形容對方是一位具有無與倫比尊嚴的政治家，深化英美同盟基礎，又說期待與新國王查理斯合作。拜登亦下令白宮等建築物下半旗致哀。





回顧一下英女王的生平， 她在第二次世界大戰時曾經在英國陸軍的女子部隊中服役，並接受培訓做司機和機械維修師的工作。1947年與菲利普親王結婚並育有四個子女：包括查爾斯王子、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子。她是在 1952 年訪問肯尼亞時因為父親國王喬治六世突然去世要縮短該個行程，並且在1953 年 6 月 2 日登基成為英女王。她將自己的一生奉獻給了英聯邦。



