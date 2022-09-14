英國王室在現代澳洲有何憲制地位？

要點 英國國王也是澳洲的國家元首。

所有英聯邦國家都是主權國家。

國王並不直接參與澳洲的日常事務。

澳洲共和運動相信澳洲人應自行選擇自己的國家元首。

澳洲民主博物館的研究員Campbell Rhodes表示：「澳洲這個國家是作為大英帝國的殖民地而建立，因此借用和採用了很多英國傳統。其中之一就是王室。」





英女王伊利沙伯二世自1952年登基以來是英國及14個英聯邦國家的共主，如今這個地位交給了國王查理斯三世。不過，各英聯邦國家都是主權國家，有自己的法律和政府。





澳洲共和運動（ARM）的全國總監Sandy Biar解釋，澳洲的政府架構和權力，都是澳洲憲法制定的。「澳洲有成文的憲法，管理所有其他法例。憲法規定最高（權力）人士是英國的女王或國王，即國家元首。因為我們的國家元首在世界的另一端居住，所以他們任命一個代表在澳洲履職，即總督。」



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2014年，在倫敦國會聆聽女王演講的王儲查理斯及王妃卡米拉。 Credit: Carl Court/AP/AAP Image 因為國家元首是君主，所以澳洲的政治制度是君主立憲制。





樂卓博大學（La Trobe University）政治學名譽教授Judith Brett表示，澳洲的國家元首實際上只有象徵式地位。「他們不行使權力，而是由政府首腦行使權力。所以區別在於，象徵式的國家元首維護國家團結，而政府首腦則開放競爭。」





國王並不直接參與澳洲的日常事務，也不直接影響澳洲的社會、經濟和政府。但他了解澳洲事務，可以充當總理的顧問和信任的人。



總督有何角色？

聯邦和各州都有代表國王查理斯三世的總督和州督。總督是由澳洲政府建議，由女王或國王任命。現任總督是克利（David Hurley）。





Biar表示，和國王一樣，總督和州督也不介入政府日常運作，但有重要責任。「議會每次通過法律，或者我們要舉行選舉，這需要......（國王的）代表去批准。」





國王的代表還會任命總理，「通常而言——但不總是——來自在上次選舉中贏得最多國會議席的黨派。」



英女王2002年訪問澳洲時，在凱恩斯附近觀看Tjapukai原住民篝火表演。 Credit: Torsten Blackwood/AFP via Getty Images

切斷聯繫

1986年《澳洲法》實施，切斷了除王室外澳洲與英國所有的官方聯繫。至今已有很多英國前殖民地切斷王室聯繫，去年轉共和制的巴巴多斯（Barbados）是最新一個。目前有15個英聯邦國家維持英國王室。





工黨今年上台後，首次任命了共和國事務助理部長，由國會議員悉蘇偉（Matt Thistlethwaite）擔任。





推動改變的Biar表示，澳洲人已經具備了共和精神。「澳洲共和運動相信，與其以英國國王或女王為國家元首，我們應該有一位由澳洲人選出的澳洲人（來擔任元首）。這是因為像我們這樣的獨立國家，所有決定都是民主決定以及我們的代表以澳洲人利益優先，是很合理的。」





他表示，澳洲人對英國王室的感情也在減退。與過往幾十年相比，王室成員近年出行頻率的減少，也令澳洲人對他們造訪澳洲的熱情減退。「五十年代對王室的感受非常高——伊利沙伯女王和菲臘親王來訪時——那是戰後和衰退的時刻，他們是全球的名人。」



威廉王子和凱特王妃在2014年訪問澳洲，前往塔隆加動物園。 Credit: Anthony Devlin/PA Images via Getty Images 隨著很多英聯邦國家興起共和運動，查理斯近年也承認這一改變。他在今年6月於盧旺達舉行的英聯邦政府首腦會議（CHOGM）的開幕式上表示，成員國佔了全世界三份之一的英聯邦永遠是「獨立自治國家的自由聯合體」。





「我想清晰表明，如我以前說過，每個成員國的憲制安排，共和制或君主制，純粹是各國自行決定的事務。」



