【點解？】英王查理斯「加冕蛋批」惹爭議

Key Points 自 1953 年首次亮相以來，已故女王伊利沙白二世的「加冕雞」已家喻戶曉。

英王查理斯三世的「加冕蛋批」是否也成為同意的傳奇食品？

英國王室的加冕主題食品，引起不少爭議。

今次加冕主題食物蛋批，是以菠菜、蠶豆、芝士、蛋和龍蒿為主要材料的素食批，將會在下個月5月6日查理斯三世加冕時，街頭慶祝派對午餐大會的主菜。





已故英女王伊利沙白二世當年的「加冕雞」或者叫「伊利沙白女王雞」（poulet reine Elizabeth）由藍帶廚藝學院(Le Cordon Bleu)構思研發，創新並且受歡迎，現在已經成為英國超級市場熱門的冷藏三文治餡料。





網上已經有人討論，「加冕蛋批」會否與「加冕雞」受到英國民眾歡迎，也有網民質疑，英國王室加冕主題食品，挑選蛋批這款法國傳統咸批，是否恰當。





究竟這款「加冕蛋批」是什麼？



王室公開食譜：有什麼材料？

上星期英國王室公布，「加冕蛋批」由「國王及王后親自挑選」御廚弗拉納根(Mark Flanagan)構思的菜式。





這款由查理斯三世與卡米拉欽點的蛋批，內裡究竟有什麼乾坤呢？





英國王室在社交網站描述，這款加冕主題食品是「厚蛋批、外皮酥脆、有菠菜、蠶豆和新鮮龍蒿的精緻風味」。





「冷食或熱食都可以，並配蔬菜沙律及薯仔。」



在網站上顯示，材料批皮是奶油酥皮，餡料有牛奶、高脂忌廉、雞蛋、切碎的新鮮龍蒿、車打芝士、切碎的菠菜和蠶豆或黃豆，加入鹽和胡椒調味。





這款蛋批，就會成為5月6日至8日在英國慶祝加冕典禮舉行加冕大午餐的主菜，同時為當地慈善機構籌款。





英國王室前御廚麥格雷迪 (Darren McGrady) 表示，查理斯國王選擇蛋批來慶祝他的加冕禮「不足為奇」。





麥格雷迪在推特帖文指：「他（查理斯）的母親，女王，喜歡朱古力，但國王喜歡任何有雞蛋和芝士的食品。為他做了很多次蛋批……尤其配上是他在迪伊河(River Dee) 捕獲的三文魚。」





電視節目「 大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off ）的評委 李芙女爵士（Dame Prue Leith）應邀事先品嚐了由 白金漢宮廚房做這道加冕批後，向雜誌「名利場」（Vanity Fair）表示，這款蛋批「絕對美味」。





她說：「蛋批底部的皮沒有濕透，蛋羹沒有煮得太乾，龍蒿的平衡非常完美，一個非常好的蛋批。」



但不是每個人都欣賞這道加冕主題食物。





雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）一篇評論文章的標題是這樣寫: 「不適合給國王：對不起理爾斯，加冕禮的蛋批太噁心了。」





目前英國面對生活開支飆升 ，主食糧食價格大幅增加，雞蛋也短缺，英國社會黨（Socialist Party）也針對今次的皇家蛋批。





英國社會黨的網頁以「讓他們食蛋批」為題帖文批評： 「我們平民百姓根本買不起午餐，尤其是雞蛋價格飆升，但據組織活動的「金球行動」委員會估計，加冕典禮將花費 1 億英鎊。





英國小報也針對蛋批所需的材料。





英國每日郵報（Daily Mail UK ）就以「他們最近見到超級市場地貨架嗎？」為題，發文揶揄：皇室擁躉抨擊查理斯國王的加冕乳蛋批，因為在全國雞蛋短缺的情況下，蛋批主要材料是「最難買到的商品」。





也有人認為，蛋批引發對英國作為帝國大國「艱難傳奇」的質疑。





利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）現代歐洲歷史學者列芝（Rachel Rich）在學術傳媒The Conversation 發文指，「任何英國加冕典禮的信息都可以說是我們應該以英國式來慶祝。但現在慶祝餐桌上是法國傳統食品。」





她說： 「查理斯的選，擇可能是為了承認當今英國的多元文化主義。但也提醒民眾注意帝國的艱難傳奇。我們通過食物講述自己的故事，將我們想說的話，和不能說的話編在一起，呈現出來。」







