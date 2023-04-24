【長新冠後遺症】國會完成調查報告 聯邦政府將增撥5千萬元研究

要點 國會調查長新冠委員會舉行聽證會後，發表最終報告。

報告建議包括設立國家新冠數據庫，以及採用世衛組織關於長新冠定義。

委員會主席費蘭達認為，需要更多支援應對長新冠的影響。

Health Minister Mark Butler has tasked the health department with forming a national plan to respond to long COVID Source: AAP / Lukas Coch 聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）指出，增加撥款有助提高對長新冠的認識，制定政策應對，令病患者有更好的健康。





國會長新冠調查聽證會在去年9月開始，歷時6個月，有超過600份陳述及意見書。





調查委員會主席，工黨議員費蘭達（Mike Freelander）也是兒科醫生，表示長新冠給患者和醫療保健專業人員帶來挑戰。





他說：「患有長新冠的人缺乏信息和治療選擇。」



調查聽證會報告向政府共提出9項建議，包括建立一個全國長新冠和新冠數據庫。





長新冠報告引用了幾項研究，發現大約 5% 的感染新冠病毒的人，會繼續發展為長新冠。





澳洲目前對長新冠未有官方定義，調查委員會建議政府採用世界衛生組織 (WHO) 定義的長新冠的定義，並在獲得更多信息時再檢討。





世衛長新冠定義為在初次感染三個月後新症狀的持續或發展，然後持續至少兩個月。





委員會也要求改善新冠疫苗注射政策，並由藥物福利諮詢委員會（Pharmaceutical Benefits Advisory Committee）定期檢討抗病毒治療。





調查委員會主席工黨議員費蘭達指出，女性比男性更容易受到長新冠的影響，因此應該召開一次關於疫情和政府應對措施的峰會。





委員會副主席自由黨麥金托絲（ Melissa McIntosh ）表示，確定有多少人受到長期 COVID 的影響至關重要。





麥金托絲接受天空新聞台Sky News時說， 委員會在整個調查過程中了解到，有 2% 到 20% 的長新冠患者，再次經歷長新冠，委員會沒有數據，所以不知道實際的人數。



南十字星大學（Southern Cross University）國家自然療法醫學中心（National Centre for Naturopathic Medicine）公共衛生學教授沃德爾（Jon Wardle）說，長COVID 對患者的影響很大。





沃德爾教授說，長期後遺症不僅極其複雜，而且因人而異，需要同樣複雜和個別處理的應對方法，目前醫療系統很少能夠這樣做。







