【長新冠後遺症】國會完成調查報告 聯邦政府將增撥5千萬元研究

國會長新冠（long COVID）調查聽證會今日（4月24日）公布最終報告，向政府提出9項建議。聯邦政府承諾就長新冠研究，額外撥款5000萬元。

A car parked at a drive-thru COVID-19 testing centre.

Health Minister Mark Butler said long COVID "is an emerging health issue" in Australia. Source: AAP / Dan Himbrechts

要點
  • 國會調查長新冠委員會舉行聽證會後，發表最終報告。
  • 報告建議包括設立國家新冠數據庫，以及採用世衛組織關於長新冠定義。
  • 委員會主席費蘭達認為，需要更多支援應對長新冠的影響。
A man wearing a suit
Health Minister Mark Butler has tasked the health department with forming a national plan to respond to long COVID Source: AAP / Lukas Coch
聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）指出，增加撥款有助提高對長新冠的認識，制定政策應對，令病患者有更好的健康。

國會長新冠調查聽證會在去年9月開始，歷時6個月，有超過600份陳述及意見書。

調查委員會主席，工黨議員費蘭達（Mike Freelander）也是兒科醫生，表示長新冠給患者和醫療保健專業人員帶來挑戰。

他說：「患有長新冠的人缺乏信息和治療選擇。」
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新研究：十分一新冠患者會患長新冠

調查聽證會報告向政府共提出9項建議，包括建立一個全國長新冠和新冠數據庫。

長新冠報告引用了幾項研究，發現大約 5% 的感染新冠病毒的人，會繼續發展為長新冠。

澳洲目前對長新冠未有官方定義，調查委員會建議政府採用世界衛生組織 (WHO) 定義的長新冠的定義，並在獲得更多信息時再檢討。

世衛長新冠定義為在初次感染三個月後新症狀的持續或發展，然後持續至少兩個月。

委員會也要求改善新冠疫苗注射政策，並由藥物福利諮詢委員會（Pharmaceutical Benefits Advisory Committee）定期檢討抗病毒治療。

調查委員會主席工黨議員費蘭達指出，女性比男性更容易受到長新冠的影響，因此應該召開一次關於疫情和政府應對措施的峰會。

委員會副主席自由黨麥金托絲（ Melissa McIntosh ）表示，確定有多少人受到長期 COVID 的影響至關重要。

麥金托絲接受天空新聞台Sky News時說， 委員會在整個調查過程中了解到，有 2% 到 20% 的長新冠患者，再次經歷長新冠，委員會沒有數據，所以不知道實際的人數。
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【長新冠】澳洲新研究：「處方」運動計劃才有助改善

南十字星大學（Southern Cross University）國家自然療法醫學中心（National Centre for Naturopathic Medicine）公共衛生學教授沃德爾（Jon Wardle）說，長COVID 對患者的影響很大。

沃德爾教授說，長期後遺症不僅極其複雜，而且因人而異，需要同樣複雜和個別處理的應對方法，目前醫療系統很少能夠這樣做。 
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Published 24 April 2023 6:54pm
Presented by Wyee Yeung
Source: AAP
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