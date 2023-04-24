麥高文訪華見馬朝旭 提及兩澳籍華人遭拘留

西澳州長麥高文（Mark McGowan) 表示，在訪問中國期間，曾經與中國外交部副部長馬朝旭，談及兩名在中國遭扣留的澳籍華人，成蕾及楊恆均。

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西澳州長麥高文訪華期間，與中國外交部副部長馬朝旭會面，據報期間提及兩澳籍華人在中國遭拘留議題。 Credit: 中國外交部

西澳州長麥高文在上星期一（4月17日）啟程訪問中國5日。他返回澳洲後向傳媒表示，訪華期間中國外交部副外長馬朝旭會面，是對方主動聯絡他。

據澳洲廣播公司ABC引述麥高文說：「在會面前，曾經聯絡聯邦政府，詢問他們有什麼議題希望我提出。」
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麥高文說，與馬朝旭進行一小時的會談，具有成效。

他說：「有幾次，我提出了圍繞（在中國遭扣留）這些人的問題，並表示如果此事能盡快得到解決，他們能被送回澳洲，將符合兩國利益。」

澳籍華裔記者成蕾自 2020 年 8 月起在中國被拘留，被控洩露國家機密，去年3月底在北京的法院閉門審訊，事隔一年未有進展。

澳籍作家楊恆均2019年1月在中國廣州機場被捕，2021年5月面對間諜控罪閉門審訊，至今仍未獲宣判。
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麥高文說，在會談上，馬朝旭表示提出這個問題很有幫助，他會進一步調查事件。

中國外交部也發新聞稿，表示馬朝旭會見麥高文，新聞稿引述馬朝旭說，當前中澳關係出現改善和發展勢頭。中方願同澳方一道，推進兩國地方務實合作，挖掘新能源、綠色經濟等合作潛力。

但新聞稿未有提及會談涉及成蕾及楊恆均被拘留。

在麥高文於出發到中國前，他曾經回應本地傳媒的提問時說，到中國的訪問，不會與中方官員提及成蕾及楊恆均被拘留事件。

麥高文當時強調，到中國的訪問，是加強貿易關係，及促進西澳大國際教育行業。
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今次麥高文率領貿易代表團到中國的訪問，是爆發疫情以來，西澳對中國的第一個貿易代表團訪問。

訪問期間，麥高文與代表團，參加者北京舉行的第五屆西澳中國年度戰略對話，出席的包括來自澳洲與中國各地的30位商界領袖。

麥高文曾經在2018年及2019年到訪北京及上海。

中國是西澳最大的貿易夥伴，西澳每年有一半以上的出口產品流向中國，總值超過 1300 億元。
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Published 24 April 2023 12:13pm
Updated 24 April 2023 12:16pm
By Wyee Yeung
Source: SBS