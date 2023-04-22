【太空戰】美外洩文件指中國太空科技有能力「劫持」及「控制」澳洲軍事衛星

根據英國《金融時報》報道，該份帶有中央情報局標記的外洩報告，相信是早前由一名 21 歲的美國空軍國民警衛隊士兵分享的數十份外洩文件之一，該次的外洩事件亦是過去十年來發生最嚴重的情報外洩事件之一。
文件顯示，中國正在開發先進的網絡戰武器，如果中國與澳洲兩國爆發戰事，這些武器將可以「劫持」和「控制」澳洲的軍事衛星。
這份最高機密情報亦顯示，美國警告說，在中國的戰爭計劃中的核心組成部分是要建立「否定、利用或劫持」敵方的衛星， 並將控制資料作為其「 戰爭領域」的重點。
雖然報道中有關中央情報局的文件中，並沒有指明中國將向那些被視為「敵人」的國家部署有關技術，但這份外洩文件卻揭示了中國在戰爭時期有針對美國及「五眼聯盟」的通信系統的能力。
文件亦指，中國的目標是模仿敵方衛星從其運營商中接收到的訊號，並讓有關衛星戰爭發生的關鍵時刻被「完全接管，或是發生故障。」
據有關報道指，這種方式將削弱衛星以一組互動的方式運行、包括向武器系統傳遞命令或發回視像和截獲電子數據的能力。
美國亦沒有透露他們是否具有類似的功能。
去年，美國和澳洲曾經將兩枚聯合研製的間諜衛星送入太空軌道，美國間諜機構國家偵察局將其稱為「澳洲歷險記」。
有關文件亦顯示出中國在發展軍事太空技術方面取得了重大進展，包括干擾和破壞衛星通信的能力。
而在有關報道刊登前的一天，美國太空部隊司令薩爾茨曼 （Chance Saltzman）將軍表示，美國正面對來自俄羅斯和中國等國在地球以外造成威脅的「新時代」，而這些威脅並不單止是進行訊號干擾。
他說，美國的競爭對手可以使用激光和「炫目器」來干擾收集衛星圖像的相機。
他又表示， 現時亦有一些衛星實際上是可以抓住另一顆衛星，並與之搏鬥並將其拉出運行軌道。而這些武器的組合及開發速度亦非常令人擔憂。
他亦補充說，中國方面已經部署了接近 350 顆衛星負責監視、跟踪、瞄準和攻擊美軍。其中有 35 顆是在過去半年內發射的。
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