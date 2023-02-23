澳航轉虧為盈大反彈 CEO：長途機將推出免費高速 Wi-Fi

澳航自疫情大流行引發的巨額虧損以來，公司轉虧為盈達到 10 億澳元的半年度利潤，業績大幅反彈。
澳航行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）表示，公司在過去三年疫情期間損失了 70 億澳元，但他表示澳航再次開始盈利，令公司能夠再次支出，包括投資新的飛機及機上設施，以及升級機場休息室等。
「這是一個巨大的轉變，當我們在疫後開始重組業務時，這是為了確保公司表現能夠迅速反彈」，喬伊斯說。
澳航行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
然而，他同時為飛漲的機票價格辯護，他把機票價格歸咎於燃料成本，他表示燃料成本比疫情前高出 65%，而機票價格比 2022 年只高出 20%。
他亦表示，因為供應鍊和資源問題導致運載力跟不上需求，他認為當目前這些挑戰解除，公司可以增加運載力，這將為票價帶來下行壓力。
澳航斥資升級休息室 推機上免費Wi-Fi
根據，澳航計劃在國際航班長途機上推出免費高速 Wi-Fi，以迎接定於 2025 年底推出的首個超長途 Project Sunrise 計劃。
澳航重點投資超長途 Project Sunrise 計劃，包括從雪梨和墨爾本飛往倫敦和紐約的超長途直飛航班，航班將使用 A350-1000 超遠程飛機，這將是從澳洲東岸出發的首個超長途18至20 小時直飛航班。
目前，澳航國際航班上缺乏Wi-Fi 一直被認為是一個劣勢，大多數其他優質航空公司都有為乘客提供互聯網服務，儘管服務需要收費。
澳航斥資升級休息室，推機上免費Wi-Fi。 Credit: Chris Ison/PA Wire
行政總裁喬伊斯表示，澳航希望提供免費 Wi-Fi，但前提是服務符合航空公司的標準。
他解釋，早前在 A380 客機上測試Wi-Fi，衛星覆蓋問題導致網絡質量不佳，這是公司沒有免費提供Wi-Fi的原因。他補充，澳航延遲提供機上 Wi-Fi 是因為缺乏合標準產品。他寧願機上沒有 Wi-Fi，也不願為乘客提供不合標準的服務。
他向，「我們一直希望向客戶提供免費Wi-Fi，而且我認為我們將是唯一免費提供 Wi-Fi 的航空公司。」
此外，澳航計劃投資 1 億澳元升級休息室，包括在希斯羅（Heathrow）機場新建首個澳航休息室、並且對雪梨和墨爾本國際商務休息室進行重大升級等。
喬伊斯亦表示，在未來三年，澳航每三星期將會有一架新飛機加入運作。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。