澳演員逾百萬飛行積分突消失 專家：非個別例子

根據《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，澳洲著名演員米爾恩 (Rona Milne) 在計劃家庭旅行時，查看其澳航飛行常客積分，發現仍有180萬積分，但積分已經消失。





消費者權益組織選擇(Choice) 在最近的旅行和旅遊報告中發現，人們在試圖解決旅行問題時承受著「壓力」和「絕望」，消費者對該行業的信心被「摧毀」。





米爾恩表示，她對此表示理解，她打給澳航的數十個電話和一連串電子郵件都沒有得到答覆，亦收不到任何回應或回電。





旅遊資訊網站「Frequent Flyer Australia 」的編輯Matt Graham表示，米爾恩的個案並不是個別例子。他直言「積分幾乎已成為澳洲的真實貨幣。」





「不幸的是，澳航完全自行決定控制這些積分的供應和使用。他們為積分的使用方式和到期時間制訂規則，他們幾乎可以在計劃條款、條件以及法律範圍內，做任何他們想做的事。」





米爾恩一家二十多年來，一直是澳航的常客，他們的所有業務交易，都使用與飛行常客有關的高用卡進行，而累積積分。





澳航周四向米爾恩夫婦道歉，並恢復了他們的積分。航空公司表示，已要求接聽顧客熱線的員工要友善一點。





澳航發言人表示「我們完全理解到有情有可原的情況，我們基於同情的理由恢復米爾恩先生的積分。」





澳航積分在18個月，如未再增加或使用的情況下會過期。



根據旅遊雜誌《Executive Traveller》報道，假設積分帳戶已閒置 18個月，某天登錄時發現所有的澳航積分都消失，還是有辦法可以找回。





根據報導，澳洲航空有一個名為「澳洲航空積分挑戰（Qantas Points Challenge）」的計劃。





只要在積分到期後的六個月內聯繫澳航，並在三個月內獲得2,500點澳航積分，計劃就會恢復所有過期的澳航積分。





根據報導指，消費者可以通過使用Qantas信用卡購物和支付賬單、在Qantas合作商戶線上購物等途徑，去取得積分，從而成功完成挑戰，恢復積分。



