澳航「出招」加速航空積分兌換

隨著「運作表現漸正常」，澳航將增加國內航班的乘載量。





澳航表示，每周將在墨爾本、雪梨和布里斯班之間增加57班來回航班，將三個首府城市的乘載量增加至疫情前水平的93%。





澳航並使用空中客巴士A330機型，來增加往返珀斯的航班座位。





有關改變實施後，澳航有大約50%從墨爾本和雪梨飛往珀斯的航班，將由大機運行。





航空公司表示，有關變化和其他變化將令集團國內的乘載量，在 2023 財年第四季度增加到疫情前水平的104%。





澳航並宣布一項雙倍積分促銷活動，以吸引90萬名客戶在2月之前，使用累積約6億元的航班積分。





在過去兩年半，澳航客戶使用超過12億元的旅行積分，這些積分主要是在新冠疫情旅行禁令實施期間而累積。





近900,000 名客戶仍然擁有新冠疫情期間的積分，其中3億元的積分是由價值低於1000元的預訂機票組成。





大約15%新冠疫情期間的積分價值在1000元到5000元之間，1%的價值超過5000元。





澳航表示，雙倍積分優惠適用於賺取積分的基本比率，並適用於在 2023年2月之前，使用旅行積分預訂的澳航所有國內和國際航班。





疫情期間收到的積分將於 2023 年底到期，客戶需要在此之前預訂和使用。

