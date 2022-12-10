澳航新增亞洲直飛新航點 15年來首開通

隨著不斷增加的需求，澳航將新增雪梨直飛韓國首爾的航班。





自從澳洲的邊境重開以來，首爾是澳航恢復或推出新服務的28個國際航點之一。





在28個航點中，有8個是疫情前澳航並沒有的航點，當中包括韓國、意大利和印度。





從雪梨飛往首爾的航程要11小時，澳航將在夏季高峰期每周運營4天，由空中客巴士A330飛機飛行，而航班將在5月至10月期間每周運營3班。





捷星亦加入雪尼直飛首爾的航線，該航線於上月開始營運，每周營運3天。





2間公司的航班每年共同為客戶提供超過200,000個航線座位，乘客每周六天可有航班飛往首爾。





澳航國內及國際業務行政總裁戴維（Andrew David）表示，公司正在盡快增加國際航班載客量以滿足不斷增長的需求。





「我們今年看到的是，很多再次出國旅行的澳洲人，我們知道韓國在是許多人的旅遊名單中的首位。」





他透露，自從機票首次發售以來，航班的雙方航點都收到熱烈的反應，需求強勁，特別是在即將到來的學校假期高峰期。



戴維並感謝新州政府對開通新航線的支持與合作。





新州旅遊部長富蘭克林（Ben Franklin）表示，韓國是新州其中一個主要國際遊客，新航線將推動更多韓國遊客來新州。





他續指，在截至2019年12月過去一年，新州迎來了大約196,200名來自韓國的遊客，經濟收益為5.58億元，是首5大國際市場之一。





澳航QF87班於上午9點35分從雪梨起飛。



