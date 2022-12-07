對抗機票價格飆升 航空公司推「大促銷」

早前一份報告顯示，由於航空服務需求大增但運載量有限，因此機票價格大升，更創下15年新高，其中預料廉價航空受的影響會較為嚴重。





澳洲競爭及消費者公署（ACCC）表示會切監察有關情況。





但廉價航空公司捷星（Jetstar）宣布舉行一場「夏季大促銷」，部份國內航班票價低至39元，而國際航線亦低至 175 元，其中包括一些熱門旅遊地，如：日本、夏威夷、泰國、峇厘島。





墨爾本大學印尼法學教授林賽（Tim Lindsey ）表示，對於禁止婚外性行為和同居的法律——最高可判處一年監禁——認為外國遊客的擔憂「被誇大」。





他指新例是基於投訴而成立，而且只有父母、配偶或 兒童可以向警方舉報違法者。





因此「這意味著一對去峇厘島的未婚夫婦不會被起訴，除非澳洲的家人決定帶他們進去，而這是極不可能的。」





是次促銷已於12月8日（凌晨）開始，將在12月12日（周一）晚上11時59分結束。





捷星稱，銷售航班的日期因出發點和到達點而異，但航班多在明年 5 月初至 9 月中之間飛行。 他們亦同時提醒旅客需閱讀細則和條件，列出的特價僅適用於單程，不包括托運行李。





另一邊廂，澳洲另一主要航空公司——澳洲航空（Qantas Airline）雖並未同步推出減價大促銷。





但卻會通過隨機禮物的方式，向國內及國際航班的乘客，包括：200元的現金券及「Roodolph」澳航睡衣。



