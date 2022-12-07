華人性工作者性交時被勒死 德國背包客：華女要求被勒

一名德國背包客 2020 年在塔州殺死 49 歲華人性工作者，被判殺人罪成，判以五年徙刑，兩年半內不得假釋。





## 內文涉及性交情節，可能引起不安。





現年29歲的德國背包客皮克（Tobias Pick），被指控在2020年12月的拆禮物日，與49歲的中國女子張敬愛（音譯：Jingai Zhang）在Wellington Street的寓所發生性行為，並在過程中把該名女子殺死。





據報，皮克持打工度假簽證前來澳洲，已經在澳洲逗留 14個月。





狂殺死張女士之前，皮克一直與女友在澳洲旅遊。而在事故之前，皮克已與張女士發生性行為，並已支付嫖妓費用。





皮克在塔州朗塞斯頓高等法院表示，第一次性行為時，張女士已提出嘗試「窒息性高潮」的要求。





窒息式性愛是指為了獲得性快感，故意限制大腦供氧的行為。該做法利用人體在缺氧、窒息的瞬間，局部器官的高度收縮，而使自己或對方從中得到性快感和性高潮，但常有不小心而令人死亡的事件發生。





而在事發當日，皮克與女友吵架，再次與張女士發生關係，亦同意張女士提出「窒息性高潮」的要求，用手掐住對方。





後來，在性行為期間，兩人更換了體位，皮克到了張女士後方，張女士把衣服交給皮克，要度他勒住自己。





皮克的辯護律師表示皮克在事發時，並無意識張女士失去知覺。





檢察官艾弗里（Elizabeth Avery）表示：「他（皮克）因為害怕而逃跑，並沒有叫救護車。」





皮克的律師在法庭上表示，皮克「非常後悔沒有為張女士尋求醫療救助」。





她說，在宣讀犯罪細節時，皮克在犯人欄哭泣，他對自己的行為表現出「極大的悔意」，並且沒有犯罪記錄。





皮爾斯法官雖然認同皮克對自己行為表現深度後悔，但亦指同意張女士請求並不能做成他人的死亡或使之受原諒。





一名法醫證詞表示：用力至少一分鐘，才會導致張女士脖子嚴重瘀傷和出血。





在量刑陳述中，艾弗里表述死者丈夫西蒙斯 (David Simmons) 的受害人影響陳述，他表示不知道張女性是一名性工作者。





西蒙斯將已故的妻子描述為「善良、關心他人並且總是為他人擔心」。





他指：她天生友好，與每個人都相處融洽……無法想像會發生這種事。





同時，法官發現皮克在張女士失去意識後，偷走了 2,400 元及其手機，其後將張女士的手機扔進了北埃斯克河（North Esk River）。





法官表示「偷竊加劇張女士之死的侮辱。」





最終皮克過失殺人罪和盜竊罪罪成，被判5年監禁，將於明年6月獲假釋。

